Cote d'Ivoire: Crise postélectorale ivoirienne - Le procureur répond aux ONG réclamant justice

Des dossiers qui, entre autres, pourraient concerner des chefs militaires pro-Ouattara comme des miliciens pro-Gbagbo. Deux camps antagonistes impliqués selon les ONG et l'Onuci, par exemple, dans les massacres de Duékoué à l'ouest du pays et dans certaines exécutions sommaires ou ciblées dans la capitale économique.

Selon le haut magistrat, entre 2012 et 2018, trente procès en assises ont eu lieu, impliquant 182 accusés et aboutissant à 149 condamnations. Des peines allant de cinq ans à la prison à vie en fonction de la gravité des faits.

Dans une lettre ouverte adressée mardi 8 mai au président ivoirien, Alassane Ouattara, plusieurs ONG de défense des droits humains déploraient la lenteur des procédures judiciaires liées aux crimes et aux exactions commis lors de la crise postélectorale de 2010-2011, qui ont fait plus de 3 000 victimes. Mercredi 9 mai, le procureur de la République leur a répondu, chiffres à l'appui. Il annonce que les derniers procès sur cet épisode douloureux de l'histoire ivoirienne pourraient avoir lieu prochainement.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.