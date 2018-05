Gabon: Estelle Ondo prend service à L'Egalité des chances, chargée de la Décennie de la Femme.

Le nouveau gouvernement gabonais est connu depuis quelques jours après sa dissolution par la Cour constitutionnelle. Le gouvernement Issoze III est mis en place et veut parer au plus pressé.

L'ancien ministre gabonais en charge des Transports change de portefeuilles. Estelle Ondo a pris ses fonctions de ministre de l'Egalité des chances, chargé de la Décennie de la Femme ce mercredi 09 mai 2018 en présence de ses désormais anciens et nouveaux collaborateurs.

L'heure était aux passations des charges entre certains les ministres entrants et sortants du nouveau gouvernement Issoze Ngondet III. Une cérémonie sobre présidée par le nouveau Secrétaire général du gouvernement. Estelle Ondo a pris ses nouvelles fonctions de Ministre de l'Egalité des chances en charge de la Décennie de la Femme. L'ancienne délégué de ce département ministériel, Chantal Louey-Mboumba, a tenu à témoigner sa gratitude au Chef de l'Etat et au Premier ministre pour l'avoir permise d'apporter sa pierre à l'édifice Gabon. « On ne travaille pas seul. On a toujours besoin des uns et des autres pour construire quelque chose de durable » dira-t-elle. Aussi, a -t-elle exhorté ses désormais anciens collaborateurs, d'apporter leur savoir-faire pour aider la ministre Estelle Ondo dans sa mission. Elle n'a pas manqué de rappeler combien ce projet tient à cœur au Chef de l'Etat. Les femmes gabonaises, dira-t-elle, doivent se l'approprier, cette Décennie de la Femme.

Estelle Ondo dans sa nouvelle fonction de ministre de l'Egalité des chances, chargée de la Décennie de la Femme, a avant tout propos, tenu à remercier le Chef de l'Etat et le Premier ministre pour la confiance renouvelée. Elle a également remercié Chantal Louey-Mboumba pour sa franche collaboration et surtout ses quelques conseils. Pour Estelle Ondo : « Les dossiers doivent se poursuivre. Nous allons aller plus loin, nous sommes conscients et savons l'importance que porte le Président de la République sur la question de la Femme. Il faut faire un grand pas, car il nous a exhorté à travailler ensemble avec efficacité ».

La nouvelle ministre de l'Egalité des chances, en charge de la Décennie de la Femme, comme Chantal Louey-Mboumba, a exhorté les collaborateurs à travailler en bonne intelligence pour obtenir des meilleurs résultats. Lesquels résultats participent à construire le pays. Elle compte sur la franche collaboration des agents, car la réussite sera celle du Gabon et la femme gabonaise.

Il faut tout de même rappeler qu'Estelle Ondo a passé son relai de ministre des Transports et de la Logistique à Justin Ndoundangoye. Elle n'a pas manqué de donner quelques pistes pour faire avancer le secteur des transports. Ce secteur, nous dira le nouveau patron des Transports, est un des maillons essentiels pour le Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE).

Le temps est compté. Il faut mutualiser les efforts, les intelligences et volontés pour avoir des résultats qui vont contribuer à donner la chance aux uns et aux autres. La Femme gabonaise est invitée à donner une plus-value à cette Décennie de la Femme qui est la sienne, décrétée à Makokou en 2015. « Femme, sois l'architecte de ta propre destinée. La plume est entre tes mains. Ton avenir sera celui que tu voudras qu'il soit ! » conclut le Secrétaire général du gouvernement.