Sous le thème : « une vie est possible après le football », entraineurs, footballeurs en activité ou à la retraite réfléchissent à Yaoundé sur leur devenir après les stades.

Organisé par l'Académie nationale de football du Cameroun (ANAFOOT), le symposium sur la reconversion des footballeurs donne une occasion aux anciens footballeurs de clamer leur mal être. A l'ouverture du symposium le 9 mai 2028, Vincent Ongandzi, ancien international (1995-1998), gardien de but, a porté la voix des Lions indomptables à la retraite. Dressant un portrait sombre de la vie de ces hommes et femmes qui ont fait flotter haut le drapeau camerounais dans les plus grandes arènes du football.

« La plupart des acteurs du passé vivent dans la misère. Hier vénérés, nous sommes pour l'essentiel aujourd'hui les plus méprisés. Ayant évolué à une époque où le football ne générait pas autant d'argent qu'aujourd'hui, nous, joueurs de l'époque, sommes contraints à la débrouillardise, au commerce à la sauvette. Le pire est que beaucoup n'ont pas fait des études ou une formation capables de favoriser leur réinsertion après leur carrière », analyse, l'ancien pensionnaire du Tonnerre de Yaoundé et du Bloemfontein Celtic Football Club d'Afrique du sud.

La galère, selon Salomon Olembe, ancien Lion indomptable (1997 et 2007) découle à la fois de l'absence de plan de carrière et de coaching. « Jouer, remporter des titres sans penser à demain, crée la misère. Mais je dois dire qu'il n'est pas dangereux d'être footballeur. Ce qui est dangereux c'est de croire qu'on a tout le temps pour devenir un Roger Milla ou un Samuel Eto'o, on oublie qu'une carrière professionnelle peut s'arrêter aussitôt qu'on l'a commencée. Beaucoup de joueurs n'ont pas eu un entourage capable de les amener à se projeter sur l'avenir. C'est la raison pour laquelle un symposium comme celui qu'organise l'Anafoot est intéressant dans la mesure où il permet de sensibiliser les anciens et les joueurs en activité sur la nécessaire reconversion », loue le double champion d'Afrique (2000 et 2002).

Le symposium sur la reconversion des footballeurs vise donc à sensibiliser les stars du ballon rond. Outre les témoignages des légendes telles que Joseph Antoine Bell, Bernadette Anong Azang, ancienne capitaine des Lionnes indomptables, plusieurs axes de réflexion sont au menu de ce symposium auquel prend part l'équipe nationale féminine du Cameroun qui prépare les éliminatoires de la CAN 2018. Parmi les thèmes de référence, on retrouve notamment : « La reconversion du footballeur : Contingences ou nécessité » ; « reconversion, écueils et propositions » ; « Le numérique : opportunités pour le jeune footballeur pendant et après sa carrière sportive ».

La rencontre s'achève le 10 mai avec la présentation de la stratégie et des offres de formation de l'Anafoot. « Nous avons comme mission de former aux métiers du football. Nous tendons une perche à tous les anciens footballeurs qui veulent apprendre un nouveau métier. Dans les prochains jours, nous organiserons une formation en vidéo-analyse. Des experts viendront d'Afrique et d'Europe au profit des participants», annonce Carl Enow Ngachu, directeur général de l'Académie nationale de football.