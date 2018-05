Seychelles: La population du pays augmente de 1,2%, se rapprochant des 100 000

La population des Seychelles a augmenté à 95 843 selon les derniers chiffres publiés dans le bulletin semestriel du Bureau national de la statistique (NBS).

L'augmentation représente une croissance de 1,2% par rapport à la population de 2016, qui était de 94 677.

Therese Gopal, une statisticienne de NBS, a déclaré que la population devrait atteindre 100 000 d'ici 2020 sur la base du recensement de 2010.

Les chiffres montrent que la population masculine est dominante avec 48.793 avec une population féminine de 47.050. Ceci est influencé par la population migrante masculine.

La majeure partie de la population masculine migrante travaille dans le domaine de la construction, de la fabrication et des services, domaines où il n'y a pas assez de Seychellois intéressés à poursuivre une carrière.

Malgré l'augmentation de la population de la nation insulaire de l'océan Indien occidental, la main-d'œuvre des Seychelles a diminué. Les derniers chiffres montrent que les personnes en âge de travailler qui ont entre 20 et 44 ans sont passées de 37,4% en 2016 à 35,3% en 2017.

Le déclin peut s'expliquer par des problèmes sociaux affectant ce groupe d'âge tels que la toxicomanie et la dépendance à l'aide sociale offerte par le gouvernement.

Les résultats d'une enquête récente visant à déterminer la taille de la population des consommateurs d'héroïne des Seychelles par rapport à la population actuelle des personnes âgées de 15 ans et plus ont montré que la population d'usagers d'héroïne est d'environ 4 800 personnes.

Dans une interview accordée à la SNA, le secrétaire d'Etat chargé de la prévention de la toxicomanie et de la réhabilitation, Patrick Herminie avait déclaré que la plupart des toxicomanes faisaient partie de la population masculine âgée de 15 à 50 ans.

"A cet âge, ils sont censés travailler. Ce n'est pas une surprise si nous avons beaucoup d'étrangers dans le pays, car un grand groupe de notre force de travail n'est pas productif ", a déclaré M. Herminie.

Les Seychelles sont également confrontées à des problèmes critiques en ce qui concerne le niveau d'éducation, car de nombreux étudiants ne prennent pas leurs cours au sérieux. Les notes pour les examens finaux et internationaux continuent à se détériorer, ce qui crée une dépendance accrue à l'égard du groupe d'âge plus élevé, soit de 45 à 64 ans, qui a augmenté de 3,1%.

L'espérance de vie a augmenté pour les hommes de 68,7 en 2016 à 70,3 en 2017. Alors que celle de la femme est passée de 80,2 en 2016 à 78,5 en 2017.

Les naissances ont chuté à 810 pour 2017; le chiffre était de 841 pour 2016. La majorité des naissances ont été faites par des mères entre 20 et 29 ans avec 187 bébés nés dans le mariage, 623 nés hors mariage et 505 non reconnus par leur père.

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès aux Seychelles, suivies par le cancer et les maladies respiratoires.

Les Seychelles attirent de plus en plus de touristes désireux de se marier et de passer leur lune de miel sur les îles. Ceci est prouvé par 2367 mariages étrangers et seulement 454 par les locaux.

Un autre recensement sera effectué en 2020 et Gopal a déclaré que la NBS "espère avoir une représentation plus claire de la population après le prochain recensement en 2020".