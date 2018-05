Afrique: Paxful développe ses investissements en Afrique avec le lancement de sa plateforme d'incubation de blockchain au Nigeria

communiqué de presse

Wilmington, Delaware — Le marché bitcoin peer-to-peer nomme également un directeur régional Afrique

Paxful, leader mondial dans la technologie de bitcoin peer-to-peer, a annoncé aujourd'hui que la société allait établir une plateforme d'incubation de technologie de blockchain à Lagos, au Nigeria, dans le cadre de ses investissements croissants en Afrique. La plateforme sera lancée à l'automne 2018 et offrira un espace de travail partagé et des services comme le parrainage, la formation en entreprise et individuelle dans le domaine des blockchains et la mise en réseau pour les conseillers en offre initiale de pièces (ICO).

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/689469/Paxful_CEO_Ray_Youssef.jpg )

Paxful a également nommé Chuta Chimezie comme directeur régional Afrique. Basé au Nigeria, il sera responsable de diriger les opérations commerciales, de faciliter la reconnaissance de marque locale et internationale, d'élaborer le contenu des formations dispensées par Paxful ainsi que de recruter et superviser les opérations quotidiennes de l'incubateur.

« Paxful s'engage à stimuler la croissance économique en Afrique et à aider les personnes non ou peu bancarisées à accéder aux opportunités dont elles n'ont pas pu profiter pendant longtemps, » a expliqué Ray Youssef, le PDG de Paxful. « La plateforme d'incubation représente simplement un point de départ pour aider les entrepreneurs intéressés dans un secteur qui a brisé les limites dans le monde entier. »

Avec ses 190 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Il possède également le plus grand nombre d'utilisateurs de Paxful sur le continent. Le pays est reconnu pour le niveau d'études de ses habitants et pour sa culture de start-up, en particulier dans les domaines de la technologie financière et du commerce électronique.

« C'est un privilège de travailler avec une organisation s'engageant à investir dans des pays présentant un aussi grand potentiel que le Nigeria, » a expliqué Chimezie. « Les initiatives de Paxful ont non seulement aidé ceux qui en ont le plus besoin mais ont également permis aux entrepreneurs africains de concrétiser leur plein potentiel. Paxful utilise bitcoin pour faire le bien dans le monde et je suis fier de faire partie intégrante de cette mission. »

Chimezie est l'un des principaux défenseurs des blockchains et des crypto-monnaies et il a fondé le Blockchain Nigeria User Group, une initiative de défenseurs et entrepreneurs stimulant l'adoption de ces technologies dans le pays. C'est l'auteur de « Seizing Opportunities in Blockchain and Digital Currency Revolution » (saisir les opportunités de la révolution des monnaies électroniques et les blockchains), un texte de référence pour les régulateurs en Afrique, conçu pour les aider à comprendre la monnaie virtuelle comme technologie émergente.

Paxful va sponsoriser plusieurs évènements concernant les blockchains et les crypto-monnaies au Nigeria en espérant sponsoriser et participer à d'autres au Ghana, au Cameroun et au Kenya. La société possède une longue trajectoire d'investissement en Afrique et a notamment lancé l'année dernière le programme de charité #BuiltwithBitcoin pour encourager le secteur de la crypto-monnaie à contribuer avec des fonds à des projets humanitaires. Avec l'aide de l'organisation à but non lucratif Zam Zam, Paxful a lancé l'initiative en donnant 50 000 $ en bitcoin pour la construction d'une nouvelle école maternelle au Rwanda dans le district de Bugesera.

« Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que des gens nous ont soutenus et cela nous a aidés énormément, » a déclaré Artur Schaback, cofondateur et directeur technique de Paxful. « Nick Spanos a fondé le Bitcoin Center à New York juste à côté du NYSE, et il a mis en relation beaucoup d'entre nous et nous a donné un foyer. Nous souhaitons faire la même chose pour l'Afrique et le monde émergent. La vrai vague d'entrepreneurs de bitcoin et de projets de blockchain révolutionnaires doit encore émerger. Paxful fera tout ce qui en son pouvoir pour la génération des guépards africains. »

Paxful est un marché de bitcoin et un porte-monnaie électronique qui met l'économie de partage et le commerce de crypto-monnaie fluide à la portée de chacun, en particulier des personnes peu bancarisées. Il permet aux acheteurs d'acquérir des bitcoins directement auprès des revendeurs via plus de 300 méthodes de paiement différentes, notamment des cartes-cadeaux, des dépôts en espèces, des porte-monnaies en ligne ou des cartes de débit/crédit. Paxful sécurise les utilisateurs contre la fraude en employant une double authentification, le niveau de cryptage le plus élevé et en retenant des fonds en dépôt jusqu'à ce que le vendeur ait confirmé le paiement.

Pour en savoir plus sur Paxful, rendez-vous sur le le site : http://www.paxful.com

À propos de Paxful :

Paxful est un marché peer-to-peer construit sur la technologie blockchain et sur un bitcoin open source. Il permet à quiconque dans le monde d'acheter, de vendre et d'accepter des bitcoins instantanément. Le porte-monnaie de Paxful fonctionne essentiellement comme traducteur universel d'argent car n'importe quelle forme monétaire peut être transformée en n'importe quelle autre forme. Par exemple, les cartes-cadeaux peuvent être converties en d'autres cartes-cadeaux, en espèces ou en fonds dans n'importe quelle autre monnaie, dans n'importe quel porte-monnaie, n'importe où. La plateforme de Paxful possède 1,7 million d'utilisateurs actifs par mois et offre plus de 300 méthodes de paiement. Certaines des méthodes les plus populaires comprennent les virements bancaires, Paypal, Western Union, les cartes-cadeaux Amazon et cartes-cadeaux iTunes. Paxful est l'un des principaux acteurs de la finance P2P et sa mission est d'offrir des services financiers aux personnes non ou peu bancarisées. Les personnes « trop bancarisées » bénéficieront également d'une liberté accrue et de l'élimination des complications que les banques imposent trop souvent à leurs clients.

Contact :

Mark Prindle

Fusion PR

+1-646-452-7109

mark.prindle@fusionpr.com