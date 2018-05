Burkina Faso: ASCE-LC - Le tout 1er agent comptable installé

L'inspecteur du Trésor, Rasmata Ilboudo/Nana, a été officiellement installée, le mardi 8 mai 2018, à l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) comme Agent comptable (AC), premier du genre dans cette institution.

L'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) a désormais un Agent comptable (AC). Il s'agit de madame Rasmata Ilboudo/Nana, inspecteur du trésor. Elle a été officiellement installée dans ses fonctions, le mardi 8 mai 2018, dans l'après-midi. C'était en présence du Contrôleur général, Luc Marius Ibriga et de nombreux autres cadres de l'institution. «Madame Rasmata Ilboudo/Nana (... ) au nom du Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous installons dans vos fonctions d'Agent comptable de l'ASCE-LC pour compter du 08 mai 2018».

Telle est formule consacrée prononcée par l'inspecteur vérificateur du Trésor, Adama Ouédraogo, au cours de la cérémonie d'installation de la toute nouvelle AC de l'ASCE-LC.Bien avant, M. Ouédraogo a rappelé que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) «est consciente des difficultés rencontrées dans les agences comptables et se soucie de la réussite des missions assignées aux comptables publics chargés de leur gestion». L'inspecteur vérificateur a également souligné à l'endroit de l'agent installée qu'«une bonne collaboration entre Agent comptable et les autres acteurs de la chaine d'exécution du budget de l'ASCE-LC est nécessaire pour l'atteinte des objectifs assignés à votre structure».

De son côté, Mme Ilboudo dit mesurer l'importance de sa mission. «L'une de nos obligations concerne la responsabilité personnelle et pécuniaire des irrégularités constatées dans le recouvrement des recettes, le paiement des dépenses et la conservations des fonds. Toute chose qui doit nous conduire à donner le meilleur de nous-même afin de réussir la mission qui nous est confié», a-t-elle fait observer, juste après son installation. Et d'ajouter que «nous sommes le premier agent de l'institution. Ce qui constitue pour nous, une raison de plus pour nous donner à fond, avec l'aide de Dieu, afin de servir d'exemple dans la gestion des deniers publics étant donné que l'institution est une Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption».

L'inspecteur du Trésor, Rasmata Ilboudo/Nana a été nommée en en Conseil des ministres, en sa séance du 7 mars 2018, en qualité d'Agent comptable de l'ASCE-LC. Avant la nomination, puis l'installation de Mme Ilboudo, c'est le Directeur des affaires administratives et financières (DAF) qui jouait le rôle d'Agent comptable.

Au terme de la loi organique n°082-2015/CNT, portant attributions, composition, organisation et fonctionnement del'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), cette institution a pour attribution générale la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des secteurs publics, privé et de la société civile. Elle a également en charge le contrôle des services publics en vue de garantir le respect des textes législatifs et règlementaires, de même que l'optimisation des performances desdits services.