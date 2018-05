Soudan: Darfour - La reconfiguration de la MINUAD se déroule très bien, selon l'envoyé de l'ONU

Bien que le processus de paix continue d'être dans l'impasse, M. Mamabolo a salué le fait que l'Armée de libération du Soudan-faction Minni Minawi (ALS-MM) et le Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE) ont, au cours d'une réunion avec le gouvernement du Soudan à Berlin les 16 et 17 avril derniers, donné leur accord de principe sur le fait que le Document de Doha pour la paix au Darfour devrait servir de base pour les négociations, tout en rejetant des mécanismes proposés dans ce document.

Bien qu'il soit encore trop tôt, selon lui, pour évaluer l'impact sur la sécurité et la protection des civils dans les zones où la MINUAD s'est retirée, le Représentant spécial conjoint a indiqué que ce retrait n'avait pour l'instant pas eu d'effet négatif. La Mission espère néanmoins que le gouvernement du Soudan va établir son autorité dans ces zones, notamment en y installant des institutions relatives à l'Etat de droit et à la justice.

La mise en œuvre de la phase deux de la reconfiguration de l'Opération de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) se déroule très bien, a déclaré jeudi devant le Conseil de sécurité le Représentant spécial conjoint de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour, Jeremiah Mamabolo.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.