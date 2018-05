Burkina Faso: Le cockpit d'Air Burkina entame sa métastase

Confidentiel Afrique avait annoncé en exclusivité dans sa livraison électronique du 19 mars 2017, la sortie du fonds d'investissement ismaélite Aga Khan du tour de table de la compagnie aérienne Air Burkina en cédant au franc symbolique ses 51% des parts à l'État burkinabé.

Depuis le départ du Fonds Aga Khan, les déboires s'accumulent pour Air Burkina, qui bat de l'aile. Le ciel s'obscurcit et la compagnie aérienne du Faso, membre du Groupe Celestair, manque de cash flow et sa vision managériale a perdu de sa splendeur depuis l'arrivée aux commandes du Burkinabé SANOU Blaise. Ce dernier, précédemment pilote de son état à Air Burkina est au bord du cockpit au lendemain du départ de l'actionnaire stratégique Aga Khan.

Erreur de casting ou retard à l'allumage ? Des sources autorisées ont révélé à Confidentiel Afrique, que Air Burkina est entré dans un cycle tumultueux en termes de gestion et d'organisation interne. Pour preuve, depuis quelques semaines, les deux avions d'Air Burkina dont 1 Embraer sont tombés en panne. La compagnie aérienne pour ne pas perdre sa clientèle a dû recourir aux appareils de Transair (Groupe privé de transport sénégalais) et Africa Charter Airline un appareil sud-africain Boeing type 737-500, sous forme de leasing. À combien s'élève la facture du contrat-leasing d'Air Burkina et les frais de réparation des 2 appareils dans les ateliers ? Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique.

Une autre source de nous confier que le nouveau Directeur Général d'Air Burkina a relevé au forceps le Directeur de l'Exploitation, le Directeur des Opérations aériennes et le Directeur Commercial et du Marketing. Aux dernières nouvelles, un nouveau Directeur Commercial et du Marketing a été nommé. Sur la table du DG SANOU Blaise, un plan de rationalisation des ressources financières et de suppression de certaines représentations ouest-africaines. Un projet qui a été stoppé d'en haut, souffle- t-on.

Mystère du contrat- leasing

Le hic, est qu'au lendemain de sa prise de fonction, le Directeur Général d'Air Burkina n'a pas caché ses intentions de rappeler les représentants de la compagnie établis au Sénégal, à Abidjan et à Bamako.

Air Burkina croule aussi sous le poids de sa dette vis à vis de ses fournisseurs. Confidentiel Afrique a appris de sources autorisées, que la note des factures d'hébergement de l'équipage dans des hôtels -durant les escales - reste encore impayés. Qu'à t-on fait de l'audit commis par les autorités de la compagnie et transmis à l'Etat du Burkina Faso ? Pourquoi Air Burkina n'a pas toujours son Président du Conseil d'administration depuis la sortie du capital d'Aga Khan ? Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions.