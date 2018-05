Guinée: Labé - Un chauffeur ivre jette la psychose sur la ville

Pour rappel, Labé est l'un des plus grands parcs motos du pays et les accidents de la route y sont fréquents et avec beaucoup de cas mortels.

Après cette folle chevauchée, le conducteur fou tentera de s'échapper avant de se faire bloquer par un pick up et la clameur des jeunes du quartier, qui irrités, lui ont administré une copieuse correction avant de le trimballer à la police.

D'abord,il brûle son sens de circulation et vient percuter une moto sur sa gauche où des jeunes sirotaient tranquillement leur thé sans faire de victimes avant de tenter de se ressaisir et de rejoindre son bon côté mal lui en a pris car dans sa tentive il fauchera un motard venant en sens inverse lui causant une fracture à la naissance de la cuisse, toujours en lutte avec son ivresse, il terminera par faucher un troisième motard qui aura la tête en composte même si au moment d'être transporté à l'hôpital, il respirait encore son pronostic vital était fortement engagé.

