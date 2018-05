Cameroun: Prévention des catastrophes naturelles - Atanga Nji grimpe le mont Akoa Minguem à Yaoundé pour apprécier sa fissure

Il s'appelle mont Akoa Minguem (rocher des chauves souris), et est situé au quartier Akoa Ndoé, au 6ème Arrondissement de Yaoundé. Grandement fissuré, ce dernier présente un risque de catastrophe naturelle pour les populations environnantes qui n'hésitent pas à construire des habitations sur des hauteurs les plus osées.

C'est ainsi qu'en homme de terrain, Joseph Atanga Nji le Minat a troqué son costume trois pièces hier, contre un pantalon kaki, un polo, des tennis et une casquette, histoire d'aller toucher le risque de catastrophe naturelle qui pèse sur les populations ayant des habitations à proximité du mont qui présente une fissure béante.

Selon la direction de la Protection civile du Minat, un périmètre de sécurité de 1,5 km, est nécessaire pour préserver les populations, d'un effondrement des roches du mont Akoa Minguem. « La fissure de ce rocher s'élargit au fil des temps, et présente donc un risque de catastrophe naturelle pour les riverains », a appuyé Yoki Onana le maire de Yaoundé 6, avant d'indiquer que le mont Akoa Minguem n'est pas le seul à présenter des fissures. Et de lancer à l'adresse du ministre Atanga Nji : « Nous allons vous présenter l'état global de ces rochers posés les uns sur les autres ».

« Le chef de l'Etat m'a chargé de venir constater et rédiger un rapport circonstancié à remettre à qui de droit. Nous allons faire une évaluation très rapide de la situation, et ne pas attendre qu'une catastrophe survienne », a rassuré le Minat qu'accompagnaient aussi pour l'« ascension » du mont Akoa Minguem, les responsables du génie militaire, des sapeurs pompiers, ainsi d'organisations internationales humanitaires exerçant dans le domaine humanitaire et des catastrophes naturelles.

Au vu de tout ce qui précède, il est évident que la démolition du mont Akoa Minguem, pourrait être décidée dans un avenir proche. Seulement, sentant aussi l'inquiétude sur les visages des riverains, le ministre de l'Administration territoriale s'est voulu prudent sur l'éventualité ou non des indemnisations.

En somme, c'est tout un quartier qui au-delà de ses appréhensions, a beaucoup salué la proximité d'Atanga Nji, et n'a donc pas hésité à lui offrir un bain de foule. « Un ministre n'a jamais été aussi proche de nous comme ça. Nous souhaitons que tous les ministres soient comme lui, et se rapprochent toujours des populations », ont confié les populations du quartier Akoa Ndoé au reporter de Camer.be, non sans tarir d'éloges sur la jeunesse, la vitalité et la qualité athlétique du ministre de l'Administration territoriale.