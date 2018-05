Guinée: Affaire Bolloré - Quel rôle ont joué Dadis Camara et Blaise Compaoré?

Pour parler [de l'affaire], Blaise a amené le Général Gilbert Diendéré qui est en prison aujourd'hui qui est venu avec un certain Moulaye pour voir Dadis. Ils sont venus pour intervenir pour dire de ne pas toucher. Comme Dadis aussi avait besoin de l'aide de Blaise Compaoré parce qu'il était président de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Donc, il voulait être reconnu par la CEDEAO. Voilà comment Dadis a renoncé à l'annulation du contrat du Port par Getma. Cette nuit, j'étais là convoqué au camp. Il a dit Getma là même, son dossier, il parait qu'il doit de l'argent à l'Etat. C'est combien? Les gens ont dit qu'il doit sept millions cinq cent mille euros. Il a dit envoyez l'argent, continuez à travailler et votre contrat est valable".

Ces dernières semaines, c'est l'un des principaux sujets qui ont de plus occupé les sous gras de la presse. La détention du magna français, Vincent Bolloré a fait l'effet d'une bombe en France, au Togo et en Guinée. Même si c'est Alpha Condé, Faure Gnassingbé et de l'homme d'affaires qui reviennent souvent dans les commentaires, plusieurs personnalités ont été impliquées dans cette vaste tentaculaire affaire.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.