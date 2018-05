Afrique: Le Ghana junior en reconquête

La quête du Ghana pour la gloire continentale au niveau U-20 débutera ce vendredi lorsque les Black Satellites affronteront les Fennecs juniors d'Algérie au deuxième tour éliminatoire de la CAN Total U20 l'année prochaine au Niger.

Le Ghana est la seule équipe africaine à avoir jamais remporté le titre mondial. C'était en 2009. En finale, il avait battu le Brésil aux tirs au but (4-3) après un nul sans but. En 2015, il avait pris la 3e place, mais en 2017, il n'avait pas réussi à se qualifier. Sur le plan continental, les jeunes Ghanéens ont été couronnés trois fois en 1993, 1999 et 2009. Depuis il a alterné le médiocre et le pas bon.

C'est donc avec un esprit de reconquête que le pays aborde es qualifications. Pas question de faire chou blanc comme en 2017.

L'entraîneur Jimmy Cobbinah estime qu'il est grand temps de redorer le blason du pays en se qualifiant pour la CAN Total U20 Niger 2019 et dans la foulée pour la Coupe du monde de la catégorie.

Le capitaine Konda Issahaku, avant le départ pour l'Algérie, a déclaré que la préparation s'est déroulée dans de bonnes conditions

"Nous sommes en regroupement depuis sept semaines et nous avons mélangé entraînements physiques et exercices tactiques. Nous avons également eu l'occasion de regarder des clips sur la façon dont les Algériens jouent généralement et avons élaboré des stratégies pour les battre vendredi dans leur propre jardin", a déclaré avec confiance Konda.

Konda a aussi une revanche personnelle à prendre.

"Je faisais partie de l'équipe qui a échoué à se qualifier en 2016. Nous étions tous très découragés parce que nous n'avions besoin que d'un seul but, malheureusement il n'est jamais venu".

Le Ghana n'avait pas réussi à se qualifier pour la dernière édition en Zambie après une défaite contre le Sénégal (3-2 sur l'ensemble des deux rencontres) et espère se racheter cette année prévient l'entraîneur Jimmy Cobblnah.

"J'ai bon espoir cette fois-ci. Les joueurs sont en concentration depuis quelque temps et la cohésion ne cesse de croître. Nous voulons prendre match après match en commençant par les deux avec l'Algérie avant de parler de l'étape suivante. C'est promis, nous ne jouerons pas la défensive. D'un mot je ne dirai rien d'autre que nous sommes prêts".

Quatre joueurs évoluant hors du continent figurent dans la sélection ghanéenne, le gardien Nurudeen Abdul Manaf (Kas Eupen/Belgique), les milieux de terrain Babawo Saliw (Dinamo Brest/Bélarus)et Hudu Abdul Halik (Hammarby FC/Suède),et l'attaquant Tanko Ibrahim (Red Star Belgrade/Serbie).