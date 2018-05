Angola: Un avocat retrouvé mort et en putréfaction à Viana

Luanda — Un avocat, identifié par Bernardo Rafael Chilela, a été retrouvé mort et en état de putréfaction mardi dernier, dans l'un des compartiments de sa résidence à Vila de Viana (Luanda), a appris jeudi l'Angop d'un ami de la victime.

Selon la source, la victime "aura été étranglée par des inconnus entre dimanche et lundi dernier", et le cadavre a été conduit à la morgue mardi par l'effectif des Services de protection civile et incendies, après une alerte de la bonne de l'avocat.

"Comme d'habitude, la femme de ménage frappe le portail à son arrivée mais sans réponse du patron, puisqu'il vivait seul ces derniers temps. Cependant, la servante a toqué à plusieurs reprises ce lundi, mais toujours sans réponse. Le mardi, elle est revenue, mais sans réponse non plus", a-t-elle déploré.

Face à la situation étrange, a-t-elle expliqué, la femme de chambre a alerté les autorités policières, et les services de protection civile et incendies ont pénétré par effraction dans les portes et "ont trouvé l'avocat Bernardo Rafael Chilela en putréfaction ".

Avocat il y a 20 ans, Bernardo Rafael Chilela parrainait également des stages pour les nouveaux membres de la classe.

Sa dépouille mortelle sera enterrée vendredi dans l'un des cimetières de Luanda.

Contacté jeudi par téléphone par l'Angop pour se prononcer à ce sujet, le directeur du bureau de communication institutionnelle et presse de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur, Mateus Rodrigues, a déclaré qu '"il n'a pas encore de données, en ce moment à cet effet".

Dans l'entre-temps, le commandant général de la police nationale, Alfredo Eduardo Manuel Mingas "Panda", avait considéré mercredi les municipalités de Viana, Cacuaco et Talatona, dans la province de Luanda, comme les plus préoccupantes en termes de criminalité.

S'adressant à la presse, en marge du Conseil consultatif du commandement général de la police nationale, dirigé par le ministre de l'Intérieur Ângelo Veigas Tavares, Alfredo Mingas a dit que la capitale angolaise avait une image très négative.

Par conséquent, il a demandé la coopération de la population et des médias pour dénoncer les actions criminelles, afin de combattre de près la criminalité dans la province de Luanda et au-delà.