Algérie: Mise en service du réseau d'AEP de la commune de Mascara en eau de mer dessalée

Il a ajouté que l'Etat a consenti des investissements colossaux au profit du secteur de l'hydraulique ce qui a permis d'augmenter les réserves d'eaux souterraines à l'échelle du pays, le nombre des barrages et petits barrages en plus de la réalisation de stations de dessalement d'eau de mer, des stations de traitement des eaux usées assurant annuellement 400 millions m3 d'eau destinés à l'irrigation agricole.

Actuellement, onze communes abritant 350.000 âmes sont alimentées en eau de mer dessalée. Quatre de ces communes relèvent des daïras de Sig et Oggaz et 6 communes de la daïra de Mohammadia, en plus de Mascara.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.