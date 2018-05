Seychelles: Le pays envisage un deuxième câble Internet

"Nous envisageons de rejoindre l'un des câbles qui seront construits dans la région. Il y a toujours de nouveaux projets dans le secteur des câbles sous-marins et nous envisageons de rejoindre un plus grand câble qui sera construit », a déclaré M. Choppy.

Dans son discours de 2018 sur l'état de la nation, le président Danny Faure a déclaré que «en cas d'accident avec le premier câble, [le deuxième câble] offre un itinéraire alternatif. Des progrès ont été réalisés et les sociétés de télécommunications Airtel et Cable and Wireless ont convenu d'investir dans ce deuxième câble, avec le gouvernement. "

Le secrétaire principal du Département des technologies de l'information et de la communication, Benjamin Choppy, a déclaré lundi à la SNA que le gouvernement ne visait pas à faire de l'argent avec le second câble mais à assurer la sécurité des connexions des services de télécommunication.

