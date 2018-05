Algérie/Ghana: Les Fennecs juniors défient l'ogre ghanéen

Les moins de 20 ans algériens s'apprêtent à affronter leurs homologues du Ghana. Un adversaire à la recherche de son passé élogieux, contrairement aux Algériens qui sont à la recherche d'une deuxième participation seulement à la CAN après celle de 2013 organisé dans leur pays.

Par rapport à la précédente édition où l'équipe avait été sortie dès le premier tour par la Mauritanie, une amélioration est constatée dans cette équipe, surtout après l'arrivée de l'attaquant de l'Inter de Milan, Mohamed Belkheir. Ce dernier avait été l'auteur du but victorieux en Tunisie (1-2) lors du premier tour. Hélas, ce dernier sera absent pour ce rendez-vous face aux Ghanéens, faute d'un accord entre la Fédération algérienne et le club italien.

Les U-20 algériens seront été renforcés par des éléments venus de l'autre côté de la Méditerranée, comme indiqué par le sélectionneur, Salim Seba : « L'Inter de Milan a refusé de libérer Belkheir car il ne s'agit pas d'une date FIFA. Par contre, Il ya la présence de nouveaux joueurs comme ceux de l'Olympique de Marseille, Wassim Aouachria et Malik Ousfane, celui du Havre, et puis Abdelmalek Amara et Idir Boutrif, joueurs du Standard de Liège. C'est un renfort pour la sélection. Ce sont des joueurs qui devraient apporter un plus au groupe ».

La rencontre aura lieu Stade olympique d'Alger que les Algériens surnomment "le tribunal", et que l'équipe A, celle des Mahrez, Ghoulam, Brahimi et Slimani redoute tant. Le sélectionneur Salim Seba n'en a cure et reste concentré sur le combat qui attend sa jeune troupe. "J'ai noté une certaine progression au niveau du rendement collectif par rapport à ce que nous avons réalisé contre la Tunisie au tour précédent. L'objectif est clair, une victoire sans prendre de but. On ne prend jamais assez de précaution lorsqu'on doit disputer une seconde manche sur le terrain de l'adversaire".