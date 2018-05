Egypte: Liverpool - Salah « J'ai des ambitions pour le futur avec Liverpool »

Auteur d'une saison fantastique avec Liverpool, Mohamed Salah est très convoité en Europe et par les plus grands clubs. Le Paris Saint-Germain, mais surtout le Real Madrid, s'intéressent à l'attaquant égyptien et pourraient passer à l'attaque dès cet été. Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real, n'a d'ailleurs pas caché son admiration pour le Ballon d'Or africain 2017. De quoi influencer Mohamed Salah ? Peut-être que non.

Alors que beaucoup d'observateurs se demandent si le Pharaon quittera Liverpool ou pas, l'ancien joueur de la Roma a déclaré vouloir rester à Anfield Road dans des propos relayés par le Liverpool Echo.

« Je suis très heureux ici, je suis très heureux et tout va bien. Bien sûr, j'ai des ambitions pour le futur avec Liverpool. Comme vous pouvez le voir, nous faisons une grande saison, nous sommes en finale de la Ligue des champions et tout le monde est excité. C'est juste le début. C'est ma première année ici et c'est la même chose pour les autres joueurs. Nous avons eu une incroyable année. Nous sommes confiants que nous jouerons la Champion's League la saison prochaine. C'est juste le début », a déclaré Mohamed Salah.

Quel crédit accordé à ces propos de l'attaquant quand on sait qu'en football, les choses vont parfois très vite et qu'une énorme offre pourrait faire céder Liverpool à tout moment ? Wait and see.