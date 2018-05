Ile Maurice: Vols dans l'Est - Une bande encagoulée donne du fil à retordre à la police

L'hélicoptère de la police a été sollicité et a survolé l'Est pendant que les autres unités de police traquaient la fourgonnette blanche à bord de laquelle circulaient les voleurs. Remarquant qu'ils avaient été pris en filature par la police, les occupants ont balancé plusieurs articles volés, parmi lesquels des bouteilles de boissons alcoolisées, sur la route.

Ayant eu la description de la fourgonnette de 15 places de la marque Nissan Urvan, la patrouille de police menée par l'Anti-Robbery Squad a pris en chasse le véhicule sur la route d'Amaury. La course-poursuite s'est engagée à ce moment. Dès que l'Information Room de la police a été alertée, la machinerie a été mise en branle. Un message a été communiqué aux unités en patrouille, de même qu'aux postes de police de l'Est et du Nord. Toutes les équipes de l'Anti-Robbery Squad ont été appelées sur le terrain.

Ce sexagénaire a aussi été réveillé en entendant du bruit provenant de sa tabagie. Il n'avait, dans un premier temps, rien remarqué d'anormal. Lorsqu'il a allumé la lumière, il a entendu un véhicule qui démarrait. Un peu plus tard, il a constaté que Rs 10 000 en coupures et Rs 5 000 en pièces avaient disparu de la caisse, de même que plus d'une centaine de briquets, des paquets de cigarettes, des chocolats et des gâteaux. Le tout estimé à environ Rs 30 000. Reaz Mownah a fait ressortir que c'est la troisième fois en dix ans qu'il est victime de vol. Mais cette fois-ci, le vol est plus conséquent.

L'alerte a été donnée peu après minuit trente. Le propriétaire d'une boutique a été réveillé par des bruits provenant du rideau métallique de son commerce. Il est sorti de sa maison et a surpris des individus encagoulés. Il a crié et les suspects se sont enfuis à bord de la fourgonnette.

La police a déployé les grands moyens pour retrouver ces malfrats, s'engageant dans une course-poursuite avec eux dans les rues des villages de l'Est aux petites heures, hier. Ils avaient attaqué plusieurs commerces à Camp-de-Masque-Pavé, Mare-d'Australia et Lallmatie. Les malfrats se sont enfuis dans un champ de cannes.

Il s'est constitué prisonnier hier, jeudi 10 mai. Et ce vendredi, Roshan Oree, un chauffeur de taxi, sera traduit devant le tribunal de Flacq. Il est soupçonné de faire partie d'une bande encagoulée qui sème la terreur dans l'Est.

