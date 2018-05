Ile Maurice: Rodrigues-Santé - Conversion de l'hôpital Queen Elizabeth de Crève-Cœur en un hôpital moderne

communiqué de presse

GIS - 11 Mai, 2018 : Le Draft Master Plan pour le projet de conversion de l'hôpital Queen Elizabeth de Crève-Cœur en un hôpital moderne a été présenté la semaine dernière aux autorités concernées. Le Ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Dr Anwar Husnoo, en mission dans l'île pour l'occasion ; le Chef Commissaire, M. Serge Clair ; le Commissaire de la Santé, M. Simon Pierre Roussety ; les Commissaires et les autres partenaires à l'Administration Centrale à Port Mathurin ont assisté à la présentation.

Ce projet d'hôpital moderne est une initiative conjointe de la Commission de la Santé et du Ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie, et bénéficiera de la collaboration du gouvernement indien pour la conception. Prévu en deux phases, le projet de conversion de l'hôpital est étalé sur 10 ans, soit de 2018 à 2028.

Au terme de la présentation, le Ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Dr Anwar Husnoo, a déclaré qu'avec ce projet, Rodrigues pourra se réorganiser et consolider le service de la santé en une seule entité. Selon lui, la situation actuelle présente un service désorganisé, et qui n'est pas coordonné, au vue de la disposition des infrastructures. 'Suite à ma récente visite, en concertation avec le Commissaire de la Santé, nous avons décidé de réorganiser et consolider le secteur hospitalier ici. C'est très important de voir comment améliorer le service', a expliqué le Ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie.

'Le plan est en deux phases. Dans la phase 1 nous allons consolider les soins secondaires en vue d'offrir les soins de qualité et de meilleurs facilités à la population et la phase 2 sera consacrée à la super spécialité. L'hôpital sera moderne et sera connecté à travers la technologie avec Maurice afin de permettre aux médecins de Rodrigues de discuter avec leurs collègues de Maurice facilement', a souligné Dr Husnoo.

Le Chef Commissaire, M. Serge Clair, a lui qualifié ce projet d'important pour Rodrigues car le but est d'offrir un service de santé moderne à la population. 'Ce qui est intéressant, c'est que le master plan comprend une première phase et une deuxième phase. Ce nouvel hôpital vise à donner un meilleur service à la population car la santé est un service essentiel. Pour offrir un meilleur service à la population, nous devrons avoir un personnel bien formé', a déclaré M. Serge Clair.

Un hôpital moderne en matière de facilités, d'infrastructures modernes et d'équipements

Le plan préliminaire vise à positionner l'hôpital Queen Elizabeth qui date de 1959 comme un hôpital de marque. D'après le plan, la capacité d'accueil des patients augmentera considérablement passant de 137 lits à 382 lits pour les deux phases du projet. Le bâtiment sera construit en quatre niveaux. La male ward, l'unité de dialyse et l'espace pour la lessive seront démantelés et le block de maternité sera restructuré.

Un nouveau block hospitalier sera aménagé en ajoutant les services d'urgences et des lits additionnels pour les soins intensifs, les services anténataux, la male ward et la gynécologie, entre autres. Le laboratoire et le service de consultation seront rénovés. Le plan prévoit également la construction des services de soins spécialisés et une meilleure connectivité entre les unités de consultation. Cela garantira une meilleure fluidité des patients et le personnel hospitalier dans l'enceinte de l'hôpital. Le nouvel hôpital sera à la pointe de la technologie en matière de facilités, d'infrastructures modernes et d'équipements.