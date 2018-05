Algérie: Le HCDH se félicite du respect de l'Algérie des chartes internationales des droits de l'Homme

Les membres de la commission ont présenté, pour leur part, un aperçu sur l'état des droits de l'Homme en Algérie, notamment les droits des enfants et des femmes, avant de passer en revu le développement de la profession d'avocat, devenu un outil indispensable à la protection et la promotion des droits de l'Homme, estimant, dans ce sens, que l'Algérie avait réalisé un saut qualitatif dans ce domaine.

Il a également abordé les réformes ayant ciblé le secteur des médias, expliquant qu'elles avaient permis d'assoir un climat d'ouverture et de liberté d'expression, ajoutant que l'Etat avait consenti d'importants efforts pour la protection des libertés individuelles et collectives et de l'exercice politique afin de garantir la continuité du processus de la réforme politique et économique.

S'exprimant en cette occasion, le président de la Commission a présenté les réformes politiques importante que l'Algérie a connu sous la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, notamment les dispositions de Constitution de février 2016 dans son volet relatif à la consécration et la protection des droits de l'Homme et les nouvelles prérogatives confiées au pouvoir législatif, expliquant, à ce propos, que le dernier amendement constitutionnel a conféré à l'opposition un rôle actif dans la vie parlementaire.

La délégation onusienne, conduite par M. Habib Nasri, représentant du bureau de la région MENA, a salué lors d'une audience que lui a accordée Nezar Cherif, président de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'APN, "les efforts consentis par l'Algérie en matière de promotion des droits de l'Homme", soulignant que l'Algérie "est parmi les pays respectueux des chartes internationales et de la majorité des recommandations internationales".

