Algérie: Naftal - Grande expérience dans l'enfûtage du GPL et perspectives prometteuses en Afrique

Rachid Nadil a inscrit sa visite à Batna dans le cadre des tournées visant à faire le point sur le secteur dans toutes les wilayas et à se rapprocher des travailleurs et cadres de la société pour écouter leurs préoccupations et les inciter à contribuer au développement de la société.

Il a également indiqué que l'acheminement du GPL vers la Tunisie, entamé depuis plusieurs années, s'effectue en fonction de la demande à partir des centres d'Ain Beidha (Oum El Bouaghi) et de Tébessa et "prochainement à partir du centre de Khenchela" lequel, a-t-il ajouté, pourrait également servir à l'exportation de ce produit vers d'autres pays.

"Nous nous préparons à la réalisation de centres d'enfûtage de GPL éventuellement au Mali et au Niger qui représentent des marchés potentiels", a affirmé ce responsable lors de l'inspection des divisions de carburants et de gaz de la société à la zone industrielle de la ville de Batna.

