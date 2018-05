Algérie: Saison estivale 2018 - Une sortie sur le terrain pour s'enquérir des préparatifs à Alger

- La Commission d'irrigation, d'agriculture, de pêche et de tourisme de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger (APW) a relevé, lors d'une visite de terrain effectuée au niveau de plusieurs plages d'Alger, une série d'"insuffisances", notamment le manque d'hygiène au niveau des plages, la pollution due aux rejets industriels et aux eaux usées non-traitées déversés directement en mer, a-t-on constaté.

Cette visite de terrain qui a concerné certaines plages d'Alger à l'instar de Palme-Beach, le village touristique (Zéralda), Franco (Rais Hamidou), Sidi Fredj (Staoueli) et la promenade des Sablettes, s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la prochaine saison estivale, a déclaré à la presse, le président de cette commission, M. Khiati Zouaoui, soulignant qu'en dépit de l'avancement des travaux d'aménagement et d'équipement, plusieurs lacunes ont été enregistrées, à l'image du manque d'hyigène au niveau des plages (ordures) et le retard accusé dans les travaux d'aménagement (voies).

Dans ce cadre, le responsable a fait état du déversement des rejets industriels polluants et des eaux usées non-traitées au niveau des plages de Bahdja, le Grand Rocher (Ain Benian) et Franco (Rais Hamidou), affirmant que les autorités se sont engagées à pallier aux insuffisances enregistrées avant le début de la saison.

Par ailleurs, le responsable a salué les efforts consentis par la wilaya qui a affecté un budget important pour l'équipement et le nettoyage de ces plages et la mobilisation de tous les moyens pour mener à bien la saison et pour le bien-être des estivants. Concernant les moyens ayant été consacrés l'année précédente pendant la saison estivale, le responsable a rappelé la mobilisation de 67 cabines multiservices, 65 WC, 62 vestiaires, 57 douches, 12.900 chaises, 3.362 tables, 3662 parasols et 3 machines de criblage de sable.

Par ailleurs, le président de association de protection de l'environnement marin Djenad Smail a demandé lors de la présence de la délégation au niveau de la plage Franco au port Rais Hamidou, à ce que des mesures soient prises pour arrêter le rejet des déchets industriels provenant de la cimenterie vers la plage.

A son tour, le directeur du Tourisme de la wilaya d'Alger, Noureddine Mansour a affirmé dans une déclaration à l'APS, en marge de la visite, que 67 plages sont autorisées à la baignade au niveau de la wilaya d'Alger, et qu'elle sont dotées de tous les équipements nécessaires, en plus de la gratuité d'accès lors de la saison estivale 2018.

Il a également indiqué que ces plages seront fin prêtes au lancement de la saison estivale 2018 qui coïncidera avec le 1 juin prochain.

A ce propos, il a annoncé l'ouverture de deux autres plages, à savoir, " Palm Beach" et " Plage Bleue" à Zeralda, dés la fin des travaux d'aménagement et une fois les analyses des eaux obtenues.

Le même responsable a assuré que toutes les mesures avaient été prises pour assurer le succès de la saison estivale, notamment l'équipement de toutes les plages en moyens nécessaires, soulignant que les différents établissements de la wilaya chargés des préparatifs de la saison estivale avaient déjà entamé leur travail au niveau des plages".

Il a ajouté, en outre, que la sortie vers toutes les plages du village touristique, Palm Beach, Bahdja, Djamila (Ain Benian), et au port de pêche Rais Hamidou et Sidi Férruch à Staoueli, ainsi qu'aux Sablettes (Hussein Dey) ont permis aux membres de la commission de s'enquérir du taux d'avancement des travaux de réhabilitation et le niveau des préparatifs de la saison estivale afin d'accueillir les estivants, outre les analyses faites périodiquement pour contrôler "la qualité" des eaux de mer en vue d'éviter les maladies de peau.

Des parkings ont été aménagé au niveau des plages de la wilaya d'Alger , a indiqué le responsable, ajoutant que les services de wilaya oeuvreront en coordination avec les services de sécurité à lutter contre les parkings anarchiques durant la saison estivale.