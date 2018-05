Ile Maurice: VIH - Plus de 350 nouveaux cas de janvier à avril

En outre, ajoute le directeur de PILS, la charge virale doit être testée convenablement. «À Maurice, c'est encore fait de manière insuffisante. C'est une fois par an alors que cela doit se faire deux fois par an.» Mais le plus important pour Nicolas Ritter, c'est que les patients comprennent «pourquoi et comment prendre le traitement».

Ce n'est pas tout. 4 000 personnes ont une charge virale non controlée. Or, fait-il comprendre, «une personne infectée qui suit un traitement ne transmet pas la maladie à une autre». Ce qui fait dire à Nicolas Ritter que la maladie progresse. «Il y a beaucoup de choses à faire en matière de la prise en charge.»

Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis 2012, affirme Nicolas Ritter. «Il y a 368 nouveaux cas de VIH cette année», révèle le directeur de PILS. C'était face à la presse pour annoncer la tenue du Candlelight Memorial, le 20 mai, au Caudan, de 16 heures à 21 h 30 (voir plus loin). Le thème de cette 13e edition : I=I (Indétectable = Instransmissible).

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.