Algérie: Bechar - Plus de 1.646 kg de kif saisis durant les 4 premiers mois de 2018

Bechar — Au moins 1.646 kg de kif traité ainsi que 419 comprimés de psychotropes ont été saisis, durant les quatre (4) premiers mois de 2018, par la Gendarmerie nationale (GN) à travers la wilaya de Bechar, a-t-on appris jeudi à l'occasion de "Portes ouvertes" sur cette institution sécuritaire.

Cette quantité de drogue destinée au trafic illégal a été saisie dans 23 affaires de détention et de commercialisation illégales de drogue, traitées par les éléments du service de la police judiciaire du groupement territorial de ce corps de sécurité a travers la wilaya, a-t-on précisé, à l'occasion de cette manifestation de communication visant à faire connaitre davantage aux citoyens les différentes activités de cette institution présente à travers les 21 communes et frontières de la wilaya.

Des stands dédiés aux différentes unités de ce corps sont ouverts durant cette manifestation de trois jours à la maison de la culture "Kadi Mohamed" pour permettre au public de s'imprégner des efforts de modernisation et d'adaptation de la GN aux besoins de sécurité des personnes et des biens et à la lutte contre les différentes formes de criminalité, surtout en matière de lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue et de contrebande, mais aussi de sécurité routière.

Des patrouilles mobiles de la compagnie locale de sécurité routière sillonnent quotidiennement des milliers de kilomètres pour assurer la sécurité des automobilistes et prévenir les accidents de la route, signalent des officiers-responsables de cette même compagnie.

Durant les quatre (4) premier de l'année 2018, on a déploré le décès de six (6) personnes et 64 blessés dans 33 accidents de la route enregistrés à la même période, a-t-on signalé.