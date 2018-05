Algérie: "Toute l'estime et la reconnaissance à l'Algérie pour son soutien à la cause sahraouie juste"

Le responsable du secrétariat politique du Front Polisario, Hamma Salama a exprimé, jeudi, "toute l'estime et la reconnaissance à l'Algérie pour son soutien au peuple sahraoui et sa cause juste", la qualifiant de "Mecque des Hommes libres", qui n'a eu de cesse d'exprimer son soutien au droit des peuples à la liberté".

A l'ouverture officielle des festivités commémorant le 45e anniversaire de la création du Front Polisario au camp des réfugiés sahraouis Aousserd, M. Salama a salué le soutien des pays frères et amis au combat du peuple sahraoui et "à leur tête l'Algérie, pays de la glorieuse guerre de libération et son président, Abdelaziz Bouteflika ainsi que des pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique Latine".

Lire aussi: Ouyahia: L'Algérie n'a jamais caché sa solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte pour sa cause juste

Le responsable sahraoui a estimé que la création du Front Polisario "découle d'une prise de conscience des Sahraouis de l'importance de combattre l'occupation marocaine et de préparer la lutte armée", indiquant que "la création du front Polisario découle de la prise de conscience par le peuple sahraoui de la nécessité de combattre l'occupation marocaine et préparer la lutte armée".

"Les conditions de création du front n'étaient guère facile car ne pouvant assurer sa continuité, en raison de la brutalité de la politique marocaine, si ce n'était la détermination des militants du front à dévoiler les complots qui visaient l'extermination du peuple sahraoui", a indiqué M. Salama.

Lire aussi: L'Algérie a un devoir de solidarité à l'égard du peuple sahraoui pour l'exercice de ses droits légitimes

Il a insisté sur le fait que le front était désormais "plus fort, plus homogène, plus uni et plus déterminé à atteindre ses objectifs", estimant qu'il s'est frayé une place dans le concert des Nations et qu'il est reconnu, par l'ONU, comme étant "l'unique représentant légitime du peuple sahraoui".

"Nous adressons un message au monde entier que rien n'empêchera le peuple sahraoui d'atteindre ses objectifs justes, reconnus par l'ONU et l'UA", a déclaré M. Salama lors du 45e anniversaire de création du Front Polisario, ajoutant que "les militants sahraouis dans les territoires occupés et libérés, dans les camps des réfugiés et la diaspora sont appelés à rester fidèles au serment des martyrs et à poursuivre le combat jusqu'à ce l'Etat sahraoui recouvre sa souveraineté sur tous ses territoires".