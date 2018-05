Algérie: Anniversaire de la création du Polisario - Une célébration à un moment de succès diplomatiques

- La présidente du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Sahara Occidental, Saida Bounab, a indiqué jeudi dans le camp d'Aousserd des réfugiés sahraouis que la célébration du 45ème anniversaire de la création du Front Polisario intervient à un moment crucial où la cause sahraouie enregistre des succès diplomatiques sur la scène internationale.

"Les victoires diplomatiques enregistrées par la cause sahraouie sur la scène internationale vont toutes dans le sens du confortement du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", a affirmé Mme Bounab dans une allocution prononcée à l'occasion de cette célébration.

Elle a évoqué, dans le contexte, "les camouflets subis par le régime marocain de la part de l'Union européenne, et qui ont remis en question le partenariat euro-marocain basé sur la spoliation des ressources du Sahara Occidental dans les territoires occupés".

Mme Bounab a salué l'ensemble des participants à cette célébration, notamment l'Armée de libération sahraouie, à travers les parades exécutées par les différentes composantes de la société civile sahraouie et reflétant "un message fort de l'adhésion du peuple sahraoui autour du Front Polisario, son représentant légitime et unique".

La présidente du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Sahara Occidental a, par ailleurs, dénoncé "les dernières manœuvres montées par le Maroc dans une tentative d'impliquer l'Algérie comme partie prenante dans la question sahraouie", rappelant, à ce titre, que "l'Algérie, Etat et peuple, soutient toutes les causes justes dans le monde, à fortiori lorsqu'il s'agit d'un pays voisin auquel le lie des liens de religion, de langue et de communauté de destin".

Lire aussi: Sahara occidental: la résolution du Conseil de sécurité sur la Minurso marque la volonté de trouver une solution au conflit

Mme Bounab a ainsi dénoncé ces "aberrations" auxquelles nul n'accorde de crédit, ajoutant que ces manouvres "ne sauront infléchir la position du peuple algérien à l'égard de la cause sahraouie juste".

L'intervenante a, en outre, salué la position de la Chine qui a octroyé une aide financière pour l'assistance alimentaire aux réfugiés sahraouis dans les camps de réfugiés et qui a annoncé une éventuelle visite aux camps de réfugiés sahraouis prochainement.

Au terme de son intervention, la présidente du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Sahara Occidental a interpellé les Nations Unies et le Conseil de sécurité sur "la nécessité d'organiser au plus tôt un référendum garantissant au peuple sahraoui l'exercice de son droit à l'autodétermination, afin de pouvoir célébrer le 46ème anniversaire de la création du Polisario dans la liberté et l'indépendance".