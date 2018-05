Algérie: CapDel - Remise de diplômes au 1er pool d'experts algériens formés en gouvernance locale participative

Alger — Une cérémonie de remise de diplômes au premier pool d'experts algériens, formés dans le cadre du Programme CapDel, en planification stratégique communale et en gouvernance participative et développement local intégré, inclusif et durable, a été organisée jeudi à Alger.

Cette cérémonie est intervenue en clôture des sessions de formation des formateurs en gouvernance participative locale qui se sont déroulées du 22 avril au 9 mai à Alger et dispensées par des experts internationaux, mobilisés dans le cadre du programme CapDel (Programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local) qui est promu par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en coopération avec l'Union européenne (UE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Assurées par des experts du consortium Niska-Global Shift Institute (Canada) et du réseau italien des collectivités FELCOS-Umbria, ces sessions de formation sont destinées aux cadres du ministère de l'Intérieur, les élus des communes-pilotes du CapDeL, des daïras et wilayas correspondantes, des associations locales et nationales, des femmes élues ainsi que des formateurs issus d'établissements publics spécialisés, a-t-on expliqué.

Ces formations de formateurs représentent une "étape majeure" dans la mise en œuvre du programme CapDel qui accompagne les grandes réformes de la gestion des collectivités locale, initiées par les Pouvoirs publics, a-t-on encore précisé.

Durant ces sessions de formation, les formateurs et formatrices nationaux ont pu acquérir des connaissances et des outils qui leur permettront, à leur tour, d'accompagner et d'encadrer, à compter du mois de juin 2018, les acteurs locaux dans les communes modèles du CapDeL (élus et cadres communaux, associations, acteur économiques, femmes élues, jeunes).

Au cours de ces sessions de formation, les participants ont été également initiés à la planification stratégique, au diagnostic territorial participatif, l'identification des axes prioritaires de développement de la commune et la définition des objectifs.

Le programme CapDel vise, à travers le renforcement des capacités des acteurs du développement local, la promotion d'une gouvernance locale concertée et transparente, le renforcement de la cohésion sociale et l'émergence d'une économie locale solidaire et diversifiée. Il est mis en œuvre dans 10 communes modèles, représentatives de la richesse et de la diversité du territoire national, à savoir El Khroub (Constantine), Timimoun (Adrar), Beni Maouche (Bejaia), Ghazaouet (Tlemcen), Djemila (Setif), Djanet (lllizi), Babar (Khenchela), Ouled Ben Abdelkader (Chlef), Tigzirt (Tizi-Ouzou) et Messaad (Djelfa).