Algérie: Lancement à Aousserd des festivités célébrant l'anniversaire de la création du Front Polisario

- Les festivités célébrant le 45ème anniversaire de la création du Front Polisario ont débuté, jeudi au camp des réfugiés sahraouis d'Aousserd, sous la supervision du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali, en présence de délégations locales et étrangères et des représentants d'agences onusiennes activant dans les camps des réfugiées sahraouis.

Après la levée du drapeau national sahraoui, les festivités officielles ont débuté par l'organisation de défilés d'élèves d'écoles et d'établissement éducatifs et d'éléments des unités de la sécurité et de la défense, pour mettre en exergue les acquis réalisés sous la direction du Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, en 45 ans de lutte pour la libération, en particulier en matière de formation du Sahraoui.

Les représentations artistiques, exécutées par des membres de la société civile sahraouie, relatent la vie quotidienne de la société sahraouie et les conditions difficiles vécues tout au long du processus de lutte pour la libération, ainsi que la continuité entre les générations successives ayant adhéré à cette lutte, jusqu'au recouvrement de la souveraineté de l'Etat du Sahara Occidental sur tous ses territoires, sous la bannière du Front Polisario.

L'importance du rôle de la résistance et la consécration de la place du front Polisario au sein des nations

Le responsable du secrétariat de l'Organisation politique du front Polisario, Hama Salama a prononcé, à cette occasion, une allocution dans laquelle il a indiqué que "la création du front Polisario découle de la prise de conscience par le peuple sahraoui de la nécessité de combattre l'occupation marocaine et préparer la lutte armée".

"Les conditions de création du front n'étaient guère facile car ne pouvant assurer sa continuité, en raison de la brutalité de la politique marocaine, si ce n'était la détermination des militants du front à dévoiler les complots qui visaient l'extermination du peuple sahraoui", a indiqué M. Salama.

Il a insisté sur le fait que le front était désormais "plus fort, plus homogène, plus uni et plus déterminé à atteindre ses objectifs", exprimant la fierté du peuple sahraoui de la place réservée au front Polisario au sein des Nations, et qui est reconnu, par l'ONU, comme étant "l'unique représentant légitime du peuple sahraoui".

M. Salama a saisi cette occasion pour saluer le soutien des pays frères et amis au peuple sahraoui, à leur tête "l'Algérie et son président Abdelaziz Bouteflika, ainsi que d'autres pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine".

Le Front populaire pour la libération de Hamra et de Rio de Oro a été créé le 10 mai 1973, marquant une étape historique dans la lutte du peuple sahraoui contre l'occupation espagnole. Le front, unique représentant légitime du peuple sahraoui, lutte aujourd'hui contre l'occupant marocain, pour la libération de la RASD".

L'Algérie participe à ces festivités avec une délégation composée de parlementaires et de militants de partis politiques ainsi que de représentants d'associations de la société civile.