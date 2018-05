Algérie: Un cinquième des agriculteurs assurés au niveau de la CNMA

La CNMA est appelée, selon Cherif Benhabiles, a se transformer en une sorte de "micro-banque agricole" en mesure de répondre aux besoins du secteur, à travers la modernisation des prestations fournies, le renforcement de l'encadrement et l'accompagnement des agriculteurs, et d'être, surtout, "un espace ouvert", aussi bien aux agriculteurs qu'aux opérateurs économiques, a-t-il souligné.

La diversification des produits d'assurance et l'introduction de nouvelles facilités au profit des agriculteurs et éleveurs ont permis d'augmenter le nombre d'assurés auprès de la caisse, passant d'à peine 80 mille assurés en 2015, à environs 200 mille assurés au premier trimestre 2018, a-t-il expliqué, ajoutant que la CNMA compte jouer pleinement son rôle de partenaire incontournable dans la dynamique de développement de l'agriculture.

