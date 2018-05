Mali: Lutte contre le terrorisme - L'Estonie et la Côte d'Ivoire vont envoyer des troupes au pays

Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces terroristes ont été en grande partie chassés et dispersés par une opération militaire lancée en janvier 2013, à l'initiative de la France, qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU (Minusma), régulièrement visées par des attaques, malgré la signature, en mai-juin 2015, d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes.

C'est pour la première fois que des soldats étrangers participeront directement à cette opération française. Ils seront déployés sur une base militaire proche de la ville de Gao, dans le nord du Mali. Leur principale tâche consistera à protéger cette base et patrouiller à Gao et dans les environs. Des militaires d'une trentaine de pays, dont des Allemands, des Néerlandais, des Suisses et des Suédois, sont allés au Mali, mais dans le cadre de la mission onusienne Minusma.

