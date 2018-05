Cameroun: Transformation de l'Afrique - Les TIC en première ligne

Pendant les deux jours du sommet, les questions de santé, de développement de l'agriculture, de mise en place de villes ou communautés « smart », la place des femmes et des jeunes, la régulation et même la mise en commun des politiques de développement des TIC ont été abordées.

Mardi et mercredi derniers, environ 4000 délégués venus d'Afrique et du monde se sont retrouvés à Kigali au Rwanda pour la 4e édition du sommet Transform Africa, sous la présidence effective de Paul Kagame, chef de l'Etat rwandais et par ailleurs président du conseil d'administration de Smart Africa, à l'initiative de la rencontre. Les travaux séquencés en tables rondes, forum, symposium et exposition tournaient autour du thème « accélérer un marché digital unique en Afrique ».

