Mauritanie: Des voix politiques et religieuses pour un 3e mandat d'Abdel Aziz

Quant au premier intéressé, Mohamed ould Abdel Aziz, il a plusieurs fois répété qu'il ne modifierait pas la Constitution. Et qu'il se limiterait à deux mandats. Mais dans les rues de Nouakchott, sur des panneaux publicitaires les appels à un troisième mandat rappellent à tous que le sujet n'est désormais plus tabou.

Le Premier ministre, Yahya Ould Hademine, et le chef du parti au pouvoir, Mohamed Ould Maham, ont déjà évoqué le sujet. Il y a deux ans, le ministre des Finances et celui de la Justice avaient également proposé aux députés « un troisième mandat » et « pourquoi pas un quatrième ».

La question du troisième mandat revient sur la table en Mauritanie. Mercredi, ce sont des érudits et religieux qui ont demandé au président de rester au pouvoir lors d'une audience que celui-ci leur accordait. Les présidents des institutions et des ligues islamiques mauritaniennes ont mis en avant l'intérêt du peuple mauritanien pour justifier leur demande.

