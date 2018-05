Madagascar: Facilitation des échanges - La stratégie africaine validée ce jour au Colbert Antaninarenina

Facilitations. Pour Madagascar, d'importantes avancées ont déjà été réalisées dans le cadre de la facilitation des échanges. Le DG des Douanes, Eric Narivony Rabenja a cité la transparence, la simplification, la normalisation et l'harmonisation, qui sont les quatre piliers de l'AFE. « La Douane Malagasy est considérée comme modèle. Cette rencontre de travail à Antananarivo permet le partage d'expériences pour les pays de l'Union Africaine. Elle concerne également la présentation du projet de stratégie pour la facilitation des échanges qui sera examiné et validé », a indiqué le DG des Douanes. Après la validation, le Projet de Stratégie sera soumis à l'observation des Etats membres, avant d'être adopté par la Commission de l'Union Africaine. A noter que 44 chefs d'Etat sont déjà signataires de l'Accord de facilitation des échanges. Cet accord de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) est déjà en vigueur depuis le 22 février 2017, après la ratification nationale des deux tiers des Etats membres.

Le commerce intra-africain ne représente que 12% de l'ensemble du commerce international en Afrique. Ce chiffre doit dépasser les 20%, d'ici 2022, selon Aly Iboura Moussa, chef de division de la Coopération douanière, Département du commerce et de l'industrie au sein de l'Union Africaine. C'est en effet, l'objectif du projet de Stratégie pour la facilitation des échanges en Afrique, discuté actuellement au Colbert Antaninarenina et qui devrait être validé ce jour. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de trois jours, le ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona a souligné l'importance de la mise en place de la Zone de Libre Echange (ZLE), pour attirer les investissements, et favoriser l'économie d'échelle, permettant la production à moindre coût. « L'Afrique est un continent d'avenir avec les potentiels qui ne sont pas encore exploités au maximum. L'Accord de Facilitation des Echanges (AFE) et la Stratégie pour la facilitation des échanges en Afrique, contribuent à la mise en place de la ZLE pour faire de l'Afrique un pays émergeant, d'ici 10 à 15 ans », a-t-elle noté dans son discours.

