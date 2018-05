Madagascar: Cadres du Sofia - Appel aux forces vives de la Nation

Selon le communiqué remis à la presse, il lance un appel aux forces vives de la Nation, notamment le pouvoir, la société civile, les hommes d'église, d'assumer leur responsabilité, et ce, dans le respect du « Soatoavina malagasy ». Il s'agit notamment de trouver une solution dans les plus brefs délais, à la crise que le pays traverse actuellement. Le collectif se dit ainsi prêt à apporter sa contribution s'il le faut pour sortir la Grande île de sa situation actuelle. Notons que la région Sofia comprend sept districts et 104 communes, et se trouve dans la Province de Mahajanga.

A l'instar des associations et des partis politiques, le collectif des cadres et intellectuels de la Région Sofia apporte son point de vue face à la situation qui prévaut dans le pays.

