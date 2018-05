Madagascar: Enquête sur les cheptels dans l'Androy - Elevage majoritairement contemplatif

Dans l'Androy, l'élevage bovin évolue dans un vaste contexte culturel.

Une enquête sur les cheptels de la région Androy, dont les premiers résultats ont été présentés le 8 mai 2018, révèle que, bien des éleveurs débutent avec l'aviculture avant de transformer leur élevage en cheptels ovins et caprins, lesquels sont par la suite, vendus pour l'acquisition des zébus.

A Bekily, dans le Sud de Madagascar, seulement 20% des élevages avicoles et 15% des élevages ovins ont une visée marchande. En d'autres termes, respectivement 80% et 85% de ces élevages sont contemplatifs. Ce constat ressort d'une enquête sur les cheptels, réalisée dans l'Androy, révélant le volume et les caractéristiques des élevages, ainsi que les contraintes auxquelles, les éleveurs font face dans cette région de l'extrême Sud de la Grande île. Ainsi, en novembre et décembre 2017, 168 zones de dénombrement dans l'Androy, lesquelles comptent 3 300 ménages consultés, étaient concernées par la collecte d'information. Les premiers résultats font état de 81 500 éleveurs dans la Région où les élevages ovins, caprins, bovins et avicoles seraient les plus pratiqués par les ménages. Le système adopté par les éleveurs, révélé à travers le comportement des éleveurs, fait état d'un « circuit » bien rôdé, qui débute par l'élevage avicole. Cet élevage est par la suite, transformé en cheptels ovins et caprins, qui seront vendus pour l'acquisition des zébus.

Opportunités de développement. Les résultats finaux de cette enquête, « permettront à la région et au ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage, d'élaborer un plan d'action pour développer les potentialités de l'Androy en matière d'élevage, et dans la même mesure de rehausser les opportunités de développement inclusif », souligne dans un communiqué, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) qui a apporté son appui dans la réalisation de cette enquête. La contribution du PNUD à cette enquête s'inscrit dans le plan de résilience et de relèvement des districts de l'Androy, afin de soutenir le développement des filières porteuses telles que l'élevage ou la transformation agricole.

A signaler que dans l'Androy, le PNUD propose également un accompagnement des collectivités, services techniques et communautés dans les domaines de la gouvernance, de la lutte contre la pauvreté et de la gestion durable de l'environnement.