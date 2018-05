Madagascar: Barea beach soccer - Pas droit à l'erreur à Mahajanga

Le tournoi de beach soccer destiné à mettre la touche finale quant aux membres de l'équipe nationale, aura toute son importance. La Fédération Malgache de Football qui puise dans ses réserves pour honorer tous ses rendez-vous et non plus ses engagements depuis que la FIFA a coupé les vivres, va en effet, mettre la pression pour avoir une équipe très compétitive.

Il n'y aura pas de sentiment. De deux choses l'une, ou les Barea Beach Soccer retrouvent tout au moins leur niveau qui leur a permis de ravir le titre de champion d'Afrique ou, il n'y aura pas de championnat d'Afrique. C'est en ces termes à peine voilés que le président Doda Andriamiasasoa s'est adressé au staff technique de la FMF à charge pour les deux entraîneurs, Solofo et Franck, ainsi qu'aux joueurs retenus en équipe nationale, de faire leur mieux pour laisser entrevoir une lueur d'espoir. Du coup et outre le président de la commission, Cyrille Reboza, sera à Mahajanga avec le membre de la FMF, Théo Rakotoarimino, et le DTN Debon Jean François.

Pas de budget de développement. Le problème est, pourquoi avoir peur des mots, l'insuffisance des compétitions de beach soccer, car il s'agit du troisième tournoi après le dernier sommet africain où, Madagascar n'a pas réussi à garder son titre. Pire encore, le beach soccer est tout particulier dans la mesure où il n'y pas de clubs mais plutôt des sélections des villes, et que les joueurs sont plutôt issus du football à 11 très différent du football de plage. Et si on ajoute le fait que plusieurs membres de l'équipe nationale ont choisi que de ne faire que du beach soccer malgré la rareté des tournois, il y a lieu d'être inquiet.

De ce point de vue, le raisonnement de Doda Andriamiasasoa tient la route car il ne va pas une fois de plus, jeter de l'argent par la fenêtre à un moment où la FIFA a supprimé le budget de développement. Sauf peut-être si la prestation des Barea beach soccer autorise un certain optimisme sinon un optimisme certain pour justifier cet engagement, on le sait, très budgétivore. Car avant de se qualifier pour la phase finale au Caire, il va encore falloir disputer et à nos frais, les éliminatoires des zones.

Matériels Adidas. Une chose est certaine, la FMF ne fera pas appel au service du Français Claude Barrabé pour encadrer l'équipe et se contentera, à défaut de grive, du tandem malgache Solofo et Franck. Elle va également se contenter des joueurs locaux pour espérer faire bonne figure.

On sera d'ailleurs fixé dès lundi puisque après la finale de dimanche, le staff va arrêter une liste de présélection qui affrontera une équipe de reste du monde. Le genre de débat qui oblige tout un chacun à se surpasser et qu'il n'est pas exclu qu'un joueur passe d'un camp à un autre.

En clair, les techniciens et les joueurs n'auront pas droit à l'erreur au risque de tout compromettre comme lors du Mondial au Portugal, où on a presque volontairement tout gâché à cause des matériels offerts par Adidas et d'une mésentente, puisque les joueurs ont cru comprendre qu'il s'agissait d'une donation personnelle pour chacun d'eux. Résultat, tout est allé de travers...