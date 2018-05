Madagascar: Omnisports - Maroc-Madagascar, main dans la main dans le domaine de la jeunesse et des Sports

Des propositions seront faites par le Maroc et Madagascar sur la teneur de la convention dans le domaine de la jeunesse et des sports.

Le sport malgache commence à s'ouvrir davantage sur la scène internationale. Après la Chine, c'est au tour du Maroc d'apporter sa contribution dans la promotion de la jeunesse et du développement du sport malgache.

L'Ambassadeur du Royaume de Maroc à Madagascar, Mohammed Benjilany a effectué une visite au ministère de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa, mercredi à son bureau à la Place Goulette. « Il faut mettre en œuvre la signature de la convention de partenariat signée par le Roi du Maroc, Mohamed VI, et le président de la République, Hery Rajaonarimampianina en 2016. La jeunesse et le sport figurent dans cet accord, c'est un secteur qui intéresse la population, la jeunesse c'est l'avenir, et le sport c'est le meilleur environnement, afin que les jeunes puissent s'épanouir dans la vie », a fait savoir l'ambassadeur.

Parmi les propositions dans le volet jeunesse est l'échange annuel de groupe de jeunes pour participer aux séjours de découvertes. Ce, dans l'objectif de rencontrer les jeunes marocains et aussi de participer aux manifestations artistiques et culturelles. Dans le domaine du sport, plusieurs points seront concernés dont l'échange d'expériences et d'informations dans le domaine de la médecine du sport, la lutte contre le dopage et bien d'autres secteurs. « La concrétisation de cette convention témoigne de la confiance accordée au gouvernement malgache par le Royaume du Maroc. Des propositions seront faites par les deux parties et la signature de la convention se déroulera au Maroc » a fait savoir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa. Au courant de ce mois de mai, le ministre est invité par le gouvernement chinois pour voir de près le séjour des sportifs malgaches. Et lui de continuer « Ce sera une occasion de parler des autres partenariats surtout dans le domaine des infrastructures. Une autre convention sera signée avec la Russie dans deux disciplines, à savoir la lutte et la boxe olympique ».