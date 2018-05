Madagascar: Ocean Trade - NGK - Un partenariat pour offrir des produits authentiques

La société japonaise NGK est le fournisseur mondial de différentes marques européennes, asiatiques et américaines dont entre autres, le Ferrari, le Mercedes et le Volkswagen.

L'entreprise japonaise NGK, spécialiste de la céramique, fabriquant des pièces pour automobile, dont entre autres, des bougies, des bougies de préchauffage et des sondes lambda, est devenue depuis sa création en 1936, le leader mondial dans son domaine. Elle est implantée dans de nombreux pays. Son siège pour la distribution en Afrique et au niveau de l'Océan Indien se trouve à Dubaï. NGK Dubaï représenté par son PDG, Hideaki Nakashima et Ocean Trade, représenté par son directeur de la Division Automotive, Dominique Leroy, viennent de renforcer leur lien à travers un accord de partenariat pour offrir des produits authentiques de marque NGK sur le marché national. « Nous sommes d'ailleurs le distributeur exclusif des produits NGK à Madagascar. Et nous menons une lutte contre la contrefaçon en travaillant avec la Douane et le ministère du Commerce », a évoqué Dominique Leroy.

Leader à Madagascar. En outre, Ocean Trade a organisé un séminaire pour les revendeurs, les concessionnaires et les garagistes professionnels au Café de la gare à Soarano mercredi dernier, en vue de les faire connaître la distinction entre les produits authentiques et les produits contrefaits. Notons que cette société malgache ayant plus de 30 ans d'existence, s'est façonnée une image professionnelle et performante en devenant un leader dans le domaine de l'automobile et de la construction, ainsi que dans la distribution de fournitures industrielles à Madagascar.

Fournisseur mondial. En revanche, « NGK offre des produits de haute technologie. Nous sommes d'ailleurs le fournisseur mondial de différentes marques européennes, asiatiques et américaines dont entre autres, le Ferrari, le Mercedes et le Volkswagen. Notre objectif est d'avoir plus de 50% de part de marché en ciblant les pays en Afrique comme Madagascar », a conclu Hideaki Nakashima. Il faut savoir que les produits NGK sont ainsi adaptés à tout type de véhicules même le « Karenjy » fabriqué à Madagascar. Et conscient du dynamisme de la demande et de la croissance du marché local, NGK confirme son engagement avec Ocean Trade afin de satisfaire les besoins des clients malgaches. Par ailleurs, NGK a remis un trophée à son distributeur exclusif à cette occasion, afin d'apprécier la qualité de ses services.