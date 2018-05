Madagascar: Palais des sports - Succès notoire pour Rija Rasolondraibe

Rija Rasolondraibe partage sa joie de vivre.

Toujours égal à lui-même, C'est dans un palais des sports et de la culture quasi-plein que Rija Rasolondraibe a donné son premier spectacle de l'année dans la Grande Ile. Hier, les inconditionnels étaient au rendez-vous.

Célébration, louange et adoration ont plané au Palais des Sports Mahamasina. Rassemblant les adorateurs du Seigneur, mais aussi les amateurs de célébration, Rija Rasolondraibe et son équipe ont répondu au besoin de son public, hier. Comme d'habitude, les spectateurs faisaient la queue deux heures avant le coup d'envoi pour être sûr de pouvoir y entrer. Cris de joie, chanson en chœur... la communion entre le crooner et ses fans a été palpable. Alternant les nouvelles chansons avec ses tubes, le répertoire a séduit plus d'un.

La plupart des chansons sont déjà sur les lèvres des fans comme « Fanalahidy », mais la chanson qui a fait mouche est incontestablement « Indrahindranay ny Andriamanitray ». Avec un refrain tout simple, mais tout aussi évocateur, « Indrahindranay Indrahindranay ny Andriamanitray» traduit littéralement par « Nous louons et nous célébrons notre Dieu », cette chanson qui est déjà un tube dans le monde de la musique évangélique si l'on se réfère à son succès durant le spectacle.

Gasy gasy. Le chanteur privilégie le côté « gasy gasy » que l'on retrouve déjà sur ces derniers titres. Mais cette fois, la couleur Made In Madagascar est plus prononcée. Toujours à l'écoute du besoin de son public, Rija Rasolondraibe n'a pas lésé sur les anciennes chansons. Pendant les quatre bonnes heures de show, il a su compiler la majeure partie de ses succès. « Raha mbola velona », « Avelao », « Ohatra ny ho tsara » ou encore Gasikara ... ont fait le bonheur des spectateurs. Avec un démarrage satisfaisant, Rija et son équipe met le cap sur Fianarantsoa ce week-end pour enchainer la tournée nationale de cette année 2018.