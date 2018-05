Madagascar: Journée culturelle chinoise - « Une fenêtre ouverte sur la Chine »

Soutien indéfectible de SEMme YANG Xiaorong à l'Université d'Antananarivo en général et à l'Institut Confucius en particulier.

La grande salle de la bibliothèque et archives de l'Université d'Antananarivo a abrité avant-hier, l'ouverture des Journées Culturelles chinoises.

« C'est une louable initiative qui est une opportunité de mieux connaître la culture chinoise avec ses différentes facettes comme la cérémonie du thé, l'art culinaire, le papier découpé... » a déclaré d'emblée le président de l'Université d'Antananarivo Panja Ramanoelina. « C'est une fenêtre ouverte sur la Chine » a-t-il enchaîné. Avant d'ajouter que « l'apprentissage de la langue et la connaissance de la culture sont indissociables ». Il n'a pas manqué de remercier l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine, SEMme YANG Xiaorong pour « son soutien indéfectible à l'Université d'Antananarivo en général et à l'Institut Confucius en particulier ».

Coopération. « L'Université d'Antananarivo est la plus importante de Madagascar. Le premier Institut Confucius y a été implanté », a souligné pour sa part SEMme YANG Xiaorong qui était entourée pour l'occasion de ses collaborateurs et collaboratrices, entre autres, le Premier secrétaire, CHEN Xiaolei et le Conseiller Economique LIANG Shaomin. « L'objectif de cette journée est d'ouvrir une fenêtre culturelle sur la Chine aux jeunes malagasy mais aussi pour renforcer la coopération », a renchéri l'Ambassadeur chinois. En saluant au passage « le travail des deux directrices de l'Institut Confucius ».

Démonstration de l'art du thé chinois

Passerelle. « Je suis arrivé à Madagascar il y a deux ans. J'ai pu constater la richesse et la variété de la culture malagasy » a-t-elle fait remarquer. Avant de mettre l'accent sur trois points : « Primo, il faut avoir des yeux pour découvrir la beauté de la culture malagasy du Nord au Sud, d'Est en Ouest et en passant par le Centre. Secundo, il faut traiter toutes les cultures sur le même pied d'égalité car il n'y a pas de culture supérieure ou inférieure. Chaque pays a sa culture qu'il faut respecter. Tertio, il faut avoir un esprit ouvert pour renforcer les échanges culturels ; afin de construire une passerelle pour raffermir la compréhension et les liens de paix ».

Des sommités universitaires ont été invitées à la journée culturelle chinoise

Démonstration. Elle, c'est SEMme YANG Xiaorong qui fait savoir que « beaucoup de jeunes chinois veulent découvrir la beauté culturelle africaine et celle de Madagascar, où de plus en plus de jeunes malagasy s'intéressent à la langue et à la culture chinoises». Les jeunes sont, a-t-elle ajouté, l'avenir d'un pays, l'avenir des relations entre la Chine et Madagascar. Des jeunes étudiants de l'Institut Confucius ont d'ailleurs fait une démonstration de wushu, de danse et chant chinois devant un parterre d'invités composé entre autres, du Secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Patrimoine, Botomazava Michel ; du président de l'Académie Malgache et non moins ancien Recteur, le Professeur Raymond Ranjeva ; du président de l'Université d'Antananarivo susnommé ; de la PCA Rocquie Rabemanantsoa ; de l'ancienne doyenne de l'ESS Lettres, Jeanine Rambeloson , et de bien d'autres personnalités universitaires qui ont pu voir la calligraphie chinoise, l'art du thé, le papier découpé... Sans oublier la gastronomie chinoise préparée pour l'occasion par l'hôtel « Le Paon d'or ». Une projection de films chinois à l'Amphithéâtre de l'Université d'Antananarivo a clôturé dans l'après-midi, la journée culturelle chinoise.