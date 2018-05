Burkina Faso: 2e congrès ordinaire de l'UPC - Le comité national d'organisation installé

Dans le cadre des préparatifs de son 2e congrès ordinaire prévu du 20 au 22 juillet prochain, l'Union pour le progrès et le changement (UPC) a procédé, le 9 mai 2018, à l'installation officielle du Comité national d'organisation (CNO) dudit congrès, qui a la lourde responsabilité de tout mettre en œuvre pour sa réussite. C'était en présence du président du parti, Zéphirin Diabré.

Les 20, 21 et 22 juillet prochains, se tiendra le 2e congrès ordinaire de l'UPC, à Ouagadougou, ce, conformément à l'article 112 du statut du parti qui stipule que la tenue d'un congrès tous les quatre ans. Il faut signaler que le 1er congrès du parti s'est déroulé du 20 au 22 juin 2014, à Ouagadougou. Pour la réussite de ce rendez-vous combien important dans la vie du parti, il faut bien des gens commis à la tâche. C'est en ce sens que la direction du parti a décidé de confier l'organisation à 52 hommes et femmes répartis dans 21 commissions.

Ces derniers ont été installés dans leurs fonctions respectives le 9 mai dernier, en présence du président du parti. Ils ont la lourde responsabilité de tout mettre en œuvre afin qu'au soir du 22 juillet, c'est-à-dire à la clôture des travaux, que tous puissent « dire, à l'unisson, que la mission a été accomplie, bien accomplie ». Selon le nouveau président du CNO, Adama Sosso, par ailleurs, secrétaire général national du parti, le plus important sera de travailler de sorte à ce que la participation des militants depuis l'intérieur du pays soit effective. « Il s'agit d'un congrès, donc un moment d'introspection, de réflexion pour mieux préparer l'avenir.

Toute chose qui nécessite la participation des uns et des autres. Notre souci le plus grand est de faire en sorte que tout le monde participe, que les débats soient les plus ouverts possibles et qu'on puisse sortir du congrès avec des résultats probants », a-t-il déclaré. A l'en croire, ce congrès sera l'occasion pour revisiter les textes fondamentaux du parti, corriger les lacunes qui seront décelées. Selon M. Sosso, aucun sujet ne sera tabou lors de ce congrès, car autant des militants seront honorés à travers des récompenses et distinctions honorifiques pour s'être sacrifiés pour le parti, autant des sanctions disciplinaires seront prises à l'endroit de ceux qui auront posé des actes indélicats.

Il a évoqué la question des 13 députés frondeurs, la crise à l'arrondissement 3 de Ouagadougou ainsi que dans certaines communes, etc.Pour sa part, le président du parti, Zéphirin Diabré, a encouragé le comité pour l'immense tâche qui l'attend et remercié les membres pour l'engagement dont ils ont fait montre en acceptant d'endosser cette importante responsabilité. « Vous êtes des femmes et des hommes expérimentés pour avoir la plupart déjà officié dans le congrès passé. L'attente est forte en ce qui vous concerne. Je vous invite, d'ores et déjà, très rapidement, à vous mettre à la tâche afin que les missions parcellaires qui vous ont été confiées soient remplies à la satisfaction des militants, et qu'au soir du 22 juillet, nous puissions tous dire mission accomplie », a-t-il dit. A noter que le comité chapeauté par Adama Sosso a pour 1er vice-président Rabi Yaméogo, et 2e vice-présidente Mariam Sirima/Fofana. Désiré Boniface Somé est le conseiller auprès de la présidence.