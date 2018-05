Angola: Appel à la régulation des contenus publiés dans les réseaux sociaux

Le secrétaire d'Etat aux Sports, Carlos Almeida, a salué jeudi à Luanda, la franchise et la… Plus »

Celso Malovoloneke qui faisait référence au message du Pape François intitulé "la vérité vous affranchira", "Fausses nouvelles" et le journalisme de la paix, a fait remarquer qu'il s'agissait d'un phénomène nouveau, et les sociétés les plus avancées sont à la recherche des mécanismes pour un équilibre nécessaire et souhaitable.

Selon lui, les réseaux sociaux sont un phénomène nouveau et des bons instruments qui procurent de grands bénéfices à la société, mais leur usage pour des actes incorrects comme le trafic des êtres humains, le terrorisme et « l'assassinat de réputations », nécessite des règles pour l'exercice normal dans toute la société.

Luanda — Le Secrétaire d'Etat à la Communication, Celso Malovoloneke, a défendu jeudi, à Luanda, la régulation des contenus publiés dans les réseaux sociaux pour que le droit d'informer et d'être informé ne puisse rimer avec le droit à la personnalité, à l'image et à l'intimité de l'individu.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.