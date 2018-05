Angola: Omnisport - Le secrétaire d'Etat salue la contribution des agents sportifs

L'événement a réuni des responsables du ministère, des agents sportifs et des journalistes autour des deux diplômes qui ont été exposés par les avocats Carlos Teixeira et Aguinaldo Cristóvão.

Selon lui, c'est un exercice très utile et que le ministère a reçu de nombreuses subventions du secteur culturel qui est un pionnier dans la Loi du Mécénat en Angola, ainsi que des informations sur certaines lacunes et non-conformités de certains joueurs sportifs.

Se confiant à la presse à la fin du 1er Séminaire « Droit du Mécénat », Carlos Almeida a déclaré que les agents sportifs avaient exprimé leurs préoccupations de manière frontale et transparente, et les changements possibles à mettre en œuvre à l'avenir.

Luanda — Le secrétaire d'Etat aux Sports, Carlos Almeida, a salué jeudi à Luanda, la franchise et la contribution des agents sportifs apportée lors d'un séminaire qui a discuté de la Loi sur le Mécénat et la Loi des Sports, qui a eu lieu dans la Galerie des Sports, à Luanda.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.