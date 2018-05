Sénégal: Nouveau commandant de la zone militaire n°7 - Le Colonel Magatte Ndiaye marque son territoire

Il est, depuis mercredi, officiellement le commandant de la zone militaire n°7. Le colonel Magatte Ndiaye ne cherche pas à réinventer la roue. Il compte consolider les acquis de ses prédécesseurs et les renforcer, au besoin.

La zone militaire n°7, qui englobe les régions de Thiès et Diourbel, a un nouveau patron. Le colonel Magatte Ndiaye a été installé, mercredi, dans ses nouvelles fonctions de commandant de celle-ci par le chef d'état-major général des Armées, le général de Corps d'armée Cheikh Guèye, en remplacement du colonel Papa Souleymane Sarr qui, jusque-ici, assurait l'intérim. Il mesure à juste titre l'ampleur de la tâche qui l'attend et compte consolider les acquis et, au besoin, les renforcer.

« Mes prédécesseurs ont abattu un beau travail ici. Ils ont tout mis en œuvre pour réussir la mission qui leur a été confiée. Je m'efforcerai à assurer la sécurité des populations et de leurs biens, à contribuer à la stabilité du pays, en liaison avec les autres forces de défense et de sécurité ». Selon lui, les Armées sont une force de troisième catégorie. « Donc, il y a d'autres qui interviennent en premier. C'est quand elles sont débordées que viennent les Armées. Je travaillerai en étroite collaboration avec eux. Je compte également sur le soutien des populations, des autorités politiques, administratives et coutumières, mais aussi la presse qui joue un rôle déterminant dans la sensibilisation et la stabilisation », a déclaré le colonel Ndiaye.

Il avait, auparavant, rendu grâce à Dieu et un hommage vibrant à ses deux parents, tout en remerciant le commandement pour la confiance placée en sa personne pour diriger cette zone militaire « particulièrement sensible et importante pour la stabilité et le développement économique du Sénégal ». « Les régions de Thiès et Diourbel abritent beaucoup de foyers religieux, notamment Touba, Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Popenguine, Pire, etc. Cette région a aussi beaucoup de sites d'exploitations minières. Il y a également la découverte récente d'hydrocarbures au large de Cayar, sans oublier les ressources halieutiques. Bref, sur le plan économique, cette région est d'une importance capitale pour le Sénégal », a-t-il fait savoir.

Aussi, a-t-il mentionné que sur le plan militaire, l'essentiel des forces de défense et de sécurité, pour ce qui est des unités de réserve générale, sont positionnées à Thiès. « Ce qui en fait une réserve stratégique pour le commandement, mais également une cible potentielle pour tous ceux qui veulent faire du mal au Sénégal. Je veux bien citer le terrorisme qui attaque souvent des cibles très sensibles qui sont d'une importance capitale pour les intérêts du pays, mais aussi étrangers. De la même manière, la Petite-Côte abrite des sites touristiques très fréquentés par des étrangers qui pourraient faire l'objet d'attaques de la part de ces terroristes », a relevé le com zone 7.

Le colonel Ndiaye a le profil intellectuel et militaire pour réussir sa mission.