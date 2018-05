Sénégal: Journées médicales de l'Hôpital Principal de Dakar - Focus sur les cancers et les nouvelles menaces de la médecine militaire

La capitale sénégalaise accueille, pour la première fois, le Congrès régional panafricain de médecine militaire (Cimm). L'événement sera couplé aux 19èmes journées médicales de l'hôpital Principal de Dakar (11-13 mai 2018) sur deux thèmes majeurs : les cancers et la médecine militaire.

Les 19èmes journées médicales de l'hôpital Principal de Dakar (11-13 mai 2018), qui s'ouvrent aujourd'hui, sont conjointement organisées avec le Congrès régional panafricain de médecine militaire (Cimm). Deux thèmes majeurs sont retenus. Il s'agit des « Cancers dans les pays en développement » pour les journées médicales de l'hôpital et « La médecine militaire face aux nouvelles menaces » concernant le Congrès panafricain. En conférence de presse, les Pr Abdourahmane Niang et Racine Kane ont évoqué le premier thème, rappelant que les cancers constituent un véritable fléau mondial. Ils ont révélé 42.986. 000 décès par cancer ont été recensés à travers le monde en 2016. Selon ces spécialistes, l'augmentation des cancers en Afrique, qui était épargnée de ces maladies chroniques, s'explique par la croissance et le vieillissement de la population, l'urbanisation avec les changements de mode de vie, entre autres.

Au cours de ces journées, une session sera consacrée à l'état des lieux sur l'épidémiologie en faisant le point sur l'importance des registres qui permettent d'avoir une bonne visibilité sur les cancers et de déterminer les plus fréquents.

Le Pr Kane a confirmé l'existence du registre des cancers à l'hôpital Principal, sauf qu'il n'a pas voulu donner le nombre de cas recensés. Les moyens biologiques et radiologiques qui permettent de préciser et d'évaluer le stade de la maladie, étape fondamentale dans le traitement, feront, par ailleurs, l'objet de discussions. De même, une conférence sera consacrée à la disponibilité et à l'accessibilité des anticancéreux au Sénégal, mais aussi à la radiothérapie.

Après ces généralités, des sessions seront consacrées aux cancers spécifiques d'organes, notamment le foie, le colon, l'utérus, le sein, le poumon et la prostate. « Ce sont les cancers les plus fréquents au Sénégal », a affirmé Racine Kane.

Evoquant « La médecine militaire face aux nouvelles menaces », le Pr Sara Boury Gning, président du Comité exécutif du Cimm, a indiqué que la médecine a changé de visage à cause des catastrophes naturelles, des actes de terrorisme, du nucléaire... Des phénomènes faisant que la médecine militaire doit s'adapter pour être plus performante.

Des sessions se tiendront aussi autour de l'organisation pré-hospitalière des soins et secours en cas d'attaques terroristes mais également sur la réponse hospitalière adaptée aux nouvelles menaces, sans oublier la prise en charge psychologique des victimes.

Le général de Brigade Boubacar Wade, ancien médecin-chef et directeur de l'hôpital Principal de Dakar, est choisi comme parrain de cette édition. Il fut l'un des pionniers de l'organisation de ces journées médicales. La conférence inaugurale de ces deux évènements, intitulé «Médecine et Ethique», sera introduite par l'éminent cardiologue Abdoul Kane, Pr des universités.