Afrique: 20 ans de la fondation Seed - Le Sénégal abrite le premier camp féminin de la Nba Academy Africa

Le fondateur de Seed Project, Amadou Gallo Fall, a d'ailleurs profité de ce lancement pour exprimer sa satisfaction par rapport aux résultats de ses collaborateurs. « Notre mission qui est d'utiliser le basket comme outil pour impacter sur la vie des jeunes est en train de nous donner beaucoup de satisfaction. Avoir ce premier camp pour les filles pour démarrer la Nba Académie s'inscrit aussi dans cette logique et nous sommes là pour célébrer les 20 ans de Seed avec des individus qui sont venus de partout dans le monde et des légendes de la Nba et du Basket-Ball africain », a-t-il souligné.

La Nba Academy Africa a porté son choix sur Dakar, pour l'organisation de son premier camp féminin sur le continent africain. Sous la supervision d'anciennes joueuses de renom de la Wnba, les 20 filles (8 nationalités) sélectionnées vont s'entrainer pendant 3 jours au stadium Marius Ndiaye afin de perfectionner leur basket. Des athlètes de la Nba et Wnba à l'image de Ruth Riley, Jennifer Azzi, Clarisse, Machanguana, Hanchetou Maiga-Bâ, Astou Ndiaye, Michel Bantom, Luel Deng, Olumide Oyedeji, Brian Cardinal, Ronny Turiaf, Pops Mensah-Bonsu et Gorgui Sy Dieng ont tous honoré de leur présence.

