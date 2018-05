Sénégal: Malick Gakou exhorte à mener le combat sur le terrain

Dans un communiqué, le Conseil constitutionnel précise qu'il « n'a pas compétence pour statuer sur la conformité de la loi portant révision de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale le 19 avril dernier ». Il précise qu'il « n'a pas compétence pour statuer sur la conformité des lois internes de l'Assemblée nationale, de la résolution portant vote sans débat et de l'adoption de l'amendement y apporté ». Le Fdsrn avait saisi le Conseil constitutionnel le 25 avril dernier. Le Fdsrn avait aussi promis d'internationaliser son combat en saisissant la Cedeao et l'Union africaine.

Le Sen/Gp exhorte l'opposition à renforcer son unité d'actions, à mener le combat sur le terrain et à l'international afin d'amorcer les luttes démocratiques idoines pour garantir à notre pays les gages d'un développement harmonieux, la sauvegarde de la République et la défense des intérêts supérieurs de la Nation. Rappelons que Le Grand parti avait rejoint l'opposition regroupé autour du Front démocratique et social de résistance nationale (Fdsrn).

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.