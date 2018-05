Sénégal: Commune de Ndioum - Halwar réclame un plan de développement

Halwar est une localité du département de Podor, située dans l'arrondissement de Gamadji-Saré, plus précisément dans la commune de Ndioum, à quelques encablures du fleuve Sénégal, de Guédé Chantier, des villages de Korkadie, Leboudi, Moundai Orgo, Lahel, Ando Reo, Diara, Belane, etc. Dans le village natal de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, la mémoire de celui-ci engendre une certaine forme de tourisme culturel et religieux dans la région nord.

En cette belle matinée du 9 mai 2018, Halwar est en effervescence. Les braves populations de ce village s'activent de toutes parts pour accueillir chaleureusement des milliers de pèlerins, des hôtes de marque venus d'horizons divers pour renouveler leur acte d'allégeance auprès du khalife de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, digne descendant de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. On remarque, dans ce groupe de fidèles, des disciples originaires du Soudan, du Mali, des pays du Maghreb, d'Arabie Saoudite, d'Europe, des continents américain et asiatique, etc. Ce beau monde a été bien pris en main par le khalife Thierno Bachir et le président du comité d'organisation de la ziarra, docteur Cheikh Oumar Hanne, par ailleurs maire de la commune de Ndioum et directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud).

La dixième édition de la ziarra annuelle a été l'occasion pour le patron du Coud de faire un plaidoyer pour la modernisation de la cité religieuse qui abrite cet événement culturel sénégalais de grande envergure. Il s'est réjoui de l'importance de ce terroir et de la place qu'occupe celui-ci dans la belle histoire religieuse et culturelle de notre pays.

Après avoir rappelé que cette manifestation religieuse est bénie par Thierno Bachir Tall et ses ascendants, Dr Cheikh Oumar Hanne a demandé avec déférence au président Macky Sall d'intercéder encore auprès du gouvernement et en faveur de la famille omarienne, en vue de doter Halwar d'un plan de développement. Ceci, pour la bonne et simple raison que cette localité accueille de plus en plus de personnes, qui viennent de partout pour honorer et rendre hommage à Cheikh Oumar Foutiyou Tall, qui fut un grand panafricaniste.

Le Dg du Coud n'a pas manqué de remercier vivement le chef de l'Etat pour les efforts consistants qu'il a déjà consentis en vue de connecter ce village au réseau électrique, de le désenclaver (la piste qui permet de rallier cette localité à partir de Ndioum est en train d'être bitumée), et d'y construire une maison d'hôtes.

Cependant, a-t-il précisé, cette cité religieuse éprouve d'énormes difficultés pour recevoir un nombre impressionnant de pèlerins obligés de jouer des coudes chaque année pour vaquer à leurs occupations.

Selon le maire de Ndioum, le gouvernement doit mobiliser toutes les énergies pour trouver des solutions aux problèmes de ce village du Fouta, qui tournent essentiellement autour de l'aménagement du territoire, du lotissement, de l'assainissement, de l'adduction à l'eau potable, de l'urgence et de la nécessité de mettre en place des infrastructures socioéducatives de base.

Dr Hanne a enfin plaidé pour la construction dans ce village d'une université islamique et d'une grande mosquée. Des projets auxquels le khalife Thierno Bachir Tall accorde un intérêt particulier.