Sénégal: 11ème Journée retard - Diambars - Uso : 5-2 Diambars enfonce les Ouakamois

Quant à sa victime du jour (Us Ouakam), cette nouvelle chute est celle de trop. C'est le coup de grâce pour les hommes de Lamine Dieng. A 20 points de retard par rapport au premier non relégable, la relégation est désormais officielle.

En effet, les boys du coach Boubacar Gadiaga ont pulvérisé (5-2) les Requins sur le terrain du Centre technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw. Avec ce succès, son 4e de la saison, l'équipe de Saly se relance dans la course au maintien. Mais troisième équipe relégable, Diambars n'est cependant pas encore sorti de l'auberge. Les Académiciens sont encore loin de Ngb Niary Tally, premier non relégable.

Dos au mur dans la dernière ligne droite, Diambars n'a plus droit à l'erreur. Et face à la lanterne rouge, les Académiciens ont sorti hier la grosse artillerie lors du match retard comptant pour la 11e journée.

