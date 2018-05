Sénégal: Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture - « Le Chef de l'Etat veut doter le pays d'une agriculture compétitive »

Le président de la république, tirant les conclusions du débat général du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi dernier et après avoir pris connaissance des recommandations formulées lors du conseil interministériel sur la campagne agricole, a décidé de porter à 50 milliards de FCfa le budget d'investissement de la prochaine campagne agricole 2018-2019.

Selon Dr Pape Abdoulaye Seck, par cet acte, «le chef de l'Etat vient ainsi de prendre une mesure exceptionnelle, une mesure très forte, mais à l'évidence, une mesure qui est en harmonie avec sa vision stratégique qui fait de l'agriculture sénégalaise un secteur hautement prioritaire». Le sous-secteur de l'agriculture, qu'«on pourrait, du reste, assimiler à une des forces motrices pour l'avènement d'un Sénégal émergent », dit-il. Pour lui, par cette mesure, le Président Macky Sall «réaffirme son ambition de doter notre pays d'une agriculture compétitive, diversifiée et durable pour l'émergence économique du Sénégal».

Selon lui, le chef de l'Etat «veut changer, en profondeur et positivement, le statut de l'agriculture et des agriculteurs sénégalais, dans le sens bien compris de leurs intérêts et de ceux de la Nation sénégalaise». En d'autres termes, «il a une ambition très forte pour l'agriculture ; laquelle devrait se traduire par notre capacité à reconquérir graduellement nos parts de marchés mais aussi à nous positionner sur les marchés internationaux». En outre, avec une agriculture qui est dans «une dynamique de progrès, durable et continue, qui nous nourrit au mieux et durablement», le ministre-académicien (il est membre de l'Académie des Sciences) pense que cette mesure «va incontestablement amplifier la marche de l'agriculture sénégalaise vers une émancipation réelle et c'est une très bonne chose car quand l'agriculture va bien l'économie sénégalaise va bien».